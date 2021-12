Réforme municipale: Atholville sondera ses citoyens

La décision du ministre Daniel Allain de ne pas donner suite aux objections des municipalités de Tide Head et d’Atholville – qui tentent d’éviter de se regrouper avec leur voisine, Campbellton – est loin d’être bien accueillie.

Afin d’échapper au regroupement avec la cité restigouchoise, les villages d’Atholville et de Tide Head ainsi que les DSL avoisinants avaient proposé d’unir leurs forces et de former une nouvelle municipalité. La proposition a toutefois été balayée par le ministre Allain qui persiste dans son idée de regrouper l’ensemble du Restigouche-Centre.

Le maire d’Atholville Jean-Guy Levesque est furieux. Il croyait sincèrement que cette proposition allait passer auprès du ministre.

«Je ne le cache pas, je suis très frustré, très déçu par la façon de faire de Fredericton dans ce dossier. L’alternative que nous proposons respecte – et dépasse même largement – les standards compris dans le Livre blanc pour un regroupement en matière de population et d’assiette fiscale. De plus, celle-ci est acceptée par ses communautés concernées. Malgré cela, on fait face à un refus», déplore M. Levesque qui ne se gêne pas pour qualifier cette décision d’injustice.

Celui-ci s’étonne d’ailleurs de ce refus, surtout qu’après avoir décortiqué le Livre blanc, 35 des 90 nouvelles entités créées – donc plus du tiers – sont en deçà du critère de population (4000), et 25 ne respectent pas celui de l’assiette fiscale minimum.

«Il y a beaucoup de décisions politiques dans ce document. Il y a des communautés qui ont clairement eu des passe-droits, c’est évident et très frustrant quand nous. À l’inverse, on se fait refuser une demande très raisonnable. Il y a deux poids deux mesures, beaucoup de petite politique, et ça, on ne l’accepte pas», estime M. Levesque.

Au cours des prochains jours, il fera parvenir une lettre à ses citoyens afin de leur expliquer les actions prises par le conseil depuis la parution du Livre blanc. Cette correspondance prendra également la forme d’un plébiscite, c’est-à-dire qu’on sondera les citoyens à savoir s’ils sont ou non d’accord avec le projet de regroupement avec Campbellton. Ceux-ci auront quelques jours pour retourner leur réponse dans l’une des boîtes de retour installées dans la communauté. Dans l’optique d’un «non», il s’agira selon M. Levesque d’un mandat clair pour continuer de mettre de la pression sur le ministre afin qu’il infirme sa décision.

«J’aurais de loin préféré rencontrer les gens et leur expliquer le tout en personne, mais en raison de la COVID-19, ce n’est malheureusement pas possible. Mais c’est certain que si la majorité de la population est contre l’idée de se regrouper avec Campbellton, elle va avoir une voix. On ne va pas jeter l’éponge aussi facilement. C’est même l’inverse, on est motivé plus que jamais», ajoute-t-il.

Dalhousie satisfaite… et pas

Pour sa part, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, se réjouit du changement qui fait en sorte d’inclure le DSL de Dalhousie Junction dans le giron de la future entité qui englobait déjà, rappelons-le, la municipalité de Charlo, le DSL de Point-La-Nim ainsi qu’une partie de celui de Chaleur.

«La proposition venait du président du DSL de Dalhousie Junction – Allan Good – qui trouvait plus logique de se regrouper avec nous plutôt qu’avec Campbellton. C’est une décision tout à fait sensée. Je ne comprenais pas pourquoi on les avait placés là au départ plutôt que dans notre communauté. Ça va nous ajouter un peu plus de 350 personnes, ce qui est intéressant bien entendu», exprime M. Pelletier qui accueille cette nouvelle avec enthousiasme.

Cela dit, il demeure néanmoins déçu de la tournure générale des événements, lui qui aurait souhaité un regroupement de toutes les communautés du Restigouche-Est.

«Même si on a un petit gain intéressant aujourd’hui, je persiste à dire que le ministre a fait fausse route en séparant en deux le Restigouche-Est. Ce qu’il a fait, c’est ni plus ni moins créer de la division pour absolument aucune raison», ajoute-t-il.