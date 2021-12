Réforme municipale: des DSL changent d’entité dans la Péninsule

Le district rural de la Péninsule acadienne, dont la création a été prévue dans le livre blanc sur la gouvernance locale, vient de perdre plus de 1000 habitants dans le cadre de la révision finale du plan annoncé le mois dernier par le gouvernement provincial.

La population passe de 1934 à 767 personnes, dont la majorité habite sur l’île Miscou. La majeure partie du DSL de Maltempec (85%) reste aussi dans le district rural, ainsi qu’une partie du DSL de la paroisse de Caraquet (essentiellement des terres de la Couronne).

Le DSL de Notre-Dame-des-Érables fera maintenant partie d’une nouvelle communauté regroupant les municipalités de Paquetville et de Saint-Isidore ainsi que les DSL de la paroisse de Saint-Isidore, de la paroisse de Paquetville et de Saint-Sauveur.

Une partie des DSL de Pokemouche (25%) et de Landry Office (45%) devaient aussi faire partie de ce district, mais en fin de compte, les communautés ont pu être réunies avec le reste de leur territoire pour faire partie d’une nouvelle communauté qui va regrouper les municipalités de Bas-Caraquet, de Caraquet et des DSL environnants, soit Pokesudie, Saint-Simon, Village-Blanchard, Évangéline, 15% de Maltempec et 80% de la paroisse de Caraquet.

Maurice Godin, président du DSL de Notre-Dame-des-Érables, accueille les changements de façon positive. Plusieurs liens existent entre Notre-Dame-des-Érables et Paquetville et les résidents s’y rendent déjà pour magasiner à la Coop, retirer de l’argent à la caisse populaire, faire le plein d’essence et prendre un café au Tim Hortons alors que les enfants fréquentent l’école Terre-des-Jeunes de Paquetville.

«À mon point de vue, ce n’est pas une mauvaise chose. On est déjà collé ensemble et toutes nos affaires se font pratiquement dans ce coin. Ça fait depuis que les paroisses existent qu’on travaille côte à côte, même que j’ai été surpris de voir qu’on nous avait regroupés avec Miscou, qui se trouve à l’autre bout de la Péninsule acadienne. On va quand même surveiller la suite des choses pour voir comment la nouvelle entité va fonctionner», dit M. Godin.

Douze districts ruraux à l’échelle de la province ont été établis dans le livre blanc. Ces nouvelles entités ont pour objectif de rassembler des DSL qui n’ont pas été intégrés à un autre projet de restructuration municipale prévu dans le livre blanc.

D’un autre côté, les représentants de sept DSL, soit Village Blanchard, Pokemouche, Évangéline, Saint-Simon, Maltempec, Landry Office et Inkerman Centre sont déçus que le ministère des Gouvernements locaux n’ait pas accepté leur proposition visant à créer une nouvelle entité rurale dans le centre de la Péninsule acadienne.

Le président du DSL de Pokemouche et porte-parole du dossier, Jacques Boucher, comprend mal la décision d’avoir laissé une partie de Maltempec dans le district rural.

«Landry Office a été inclus dans le regroupement avec Caraquet et Bas-Caraquet, mais rendu à Landry Office, t’es aussi bien de prendre l’ensemble de Maltempec aussi. Pourquoi laisser ce petit DSL en morceaux?»