Richibucto et Saint-Louis voient leur voeu exaucé

D’un commun accord, la Ville de Richibucto et le Village de Saint-Louis de Kent se retrouvent sous la même entité à la suite d’ajustements apportés au livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale du gouvernement provincial.

Désormais, l’entité 27 comprenant Richibucto et le district de services locaux (DSL) de Saint-Charles n’existe plus. Ces deux communautés rejoignent celles du village et de la paroisse de Saint-Louis de Kent, les DSL de Saint-Ignace et l’Aldouane sous l’entité 26. La population de cette entité est maintenant estimée à 5859 personnes et l’assiette fiscale est évaluée à 348 688 290$.

La mairesse de Richibucto, Stella Richard, est très satisfaite de ce changement. «C’est ce qu’on avait demandé. Je suis contente parce qu’on est déjà comme une unité. On dirait qu’il n’y a pas de différence entre une place et l’autre. On va pouvoir travailler ensemble. On était tous d’accord.»

Les partis concernés s’étaient réunis pour en discuter et avaient envoyé une lettre au ministre Daniel Allain pour lui proposer ce changement.

«On dit toujours que l’union fait la force, on va voir ce qu’on peut faire ensemble», ajoute Stella Richard.

La mairesse de Saint-Louis, Danielle Dugas, a elle aussi fait part de sa satisfaction alors qu’elle avait reçu un courriel mardi après-midi lui annonçant la nouvelle. «Je suis contente. C’est ce qu’on avait demandé. C’est tout positif», dit-elle.

«Je crois que c’est une bonne décision et ce sera bon pour toute la communauté en général», ajoute Danielle Dugas.

Il faudra trouver un nom à la nouvelle entité. Les principaux intéressés devront le faire avant le 1er juillet 2022.

Dorénavant, les gens de Saint-Louis pourront aller à «leur» aréna à Richibucto et les gens de Richibucto pourront aller à «leur» piscine à Saint-Louis. «Ça va permettre à ces infrastructures-là d’être plus viables», souhaite la mairesse de Saint-Louis.

Elle croit également que l’ensemble des communautés de la nouvelle entité se donne plus de pouvoir en étant unies. «Lorsqu’on va aller voir le gouvernement pour quelque chose, au lieu d’être 950, on sera près de 6000», dit-elle.

La présidente de la Commission de services régionaux de Kent, Pierrette Robichaud, croit que le groupe va former une belle municipalité.

«Les leaders de ces communautés étaient tous d’accord que c’était ça qu’ils devaient faire.»

Le président du DSL de Saint-Charles, Paul Lirette, était lui aussi heureux de la tournure des événements.

«On avait fait la demande au ministre pour qu’il regroupe les deux entités. On trouvait que ça faisait du bon sens parce qu’on est une grande communauté. C’est sûr que c’est plus intéressant de travailler avec une assiette fiscale de 348 millions $. Sous une seule administration, on réduit les coûts, ce qui nous permet de peut-être d’améliorer les services. J’ai hâte de voir comment ça va fonctionner», a expliqué Paul Lirette.

Baie-Sainte-Anne

Les ajustements présentés par le gouvernement font en sorte que la communauté de Baie-Sainte-Anne va changer de district rural. Baie-Sainte-Anne se retrouve maintenant avec les DSL de Cap-de-Richibouctou, Pointe-Sapin, Carleton et Harcourt (10%). La nouvelle a fait le bonheur de l’ex-président du DSL de Baie-Sainte-Anne, Ligouri Turbide.

«C’est une très bonne nouvelle. Ce sont des petites communautés comme nous autres, qui nous ressemblent beaucoup.»