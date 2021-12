COVID «long»: doit-on miser davantage sur la prévention?

Il existe peu de données probantes sur le «COVID long», soit la présence de symptômes qui perdurent longtemps après une infection. Les gouvernements devraient-ils miser davantage sur la prévention des infections pour limiter ce risque?

Gérer le nombre d’hospitalisations est le mot d’ordre du gouvernement du Nouveau-Brunswick depuis le déconfinement de cet été, et c’est ce qui a été utilisé comme élément déclencheur pour imposer de nouvelles mesures de santé publique.

L’augmentation du nombre d’infections, par contre, n’a pas souvent été utilisée de façon directe pour justifier de nouvelles restrictions.

Certaines personnes infectées continuent toutefois d’avoir des problèmes respiratoires, des difficultés de concentration ou une fatigue intense longtemps après être «guéris» de l’infection virale. C’est ce qu’on appelle le syndrome post-COVID, ou parfois le «COVID long», un phénomène que la communauté scientifique tâche toujours d’expliquer.

Selon une étude publiée dans la revue Nature, ces symptômes peuvent se développer même chez des patients qui n’ont pas été hospitalisés et qui n’avaient pas de symptômes graves lors de leur infection originale.

Dr Alan Katz, chercheur et directeur du Manitoba Centre for Health Policy, estime qu’il est difficile de déterminer si les gouvernements devraient faire preuve de plus de prudence face au risque de COVID long.

La littérature scientifique n’est pas concluante sur la proportion de personnes infectées qui développent le COVID long, selon lui.

«Ça varie entre 10% et 60%. Pourquoi? Parce que ça n’a pas été étudié beaucoup, et parce qu’il y a probablement des facteurs qui influencent la probabilité d’attraper le COVID long que l’on ne comprend pas encore», dit le chercheur.

Son équipe réalise une étude à très grande portée à l’aide d’une base de données médicales de la population du Manitoba, où 70 000 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Il tente notamment de déterminer si le risque de développer des symptômes à long terme peut être associé à certains facteurs, tels que le sexe, l’âge, ou la présence d’autres maladies ou l’utilisation de certains médicaments, par exemple.

«Je n’ai pas encore la réponse», dit-il en précisant qu’il devrait avoir des résultats d’ici quatre ou cinq mois.

La Santé publique du N.-B. témoigne du même manque de données probantes.

«Des efforts de recherche sont en cours à l’échelle mondiale, fédérale et provinciale, à partir de données à court et à long terme, pour répondre à de nombreuses questions en suspens. Au fur et à mesure que de nouvelles preuves seront disponibles, notre compréhension de la COVID-19 longue évoluera probablement avec le temps», dit Bruce MacFarlane, directeur des communications du ministère de la Santé.

Il affirme que les réseaux de santé ont aussi inscrit des patients à une étude collaborative pour mieux comprendre les effets du virus sur les patients du N.-B., y compris les symptômes qui surviennent après l’infection.

Prévenir les infections

Dr Katz affirme que les mesures visant à prévenir les infections sont la solution idéale en principe.

«Quand on voit que les taux d’infection sont à la hausse, c’est le temps d’intervenir pour empêcher la propagation qui va inévitablement arriver.»

Toutefois, le confinement préventif peut aussi poser problème. En plus des effets sur la santé mentale de la population et sur l’économie, ce sont souvent les personnes moins fortunées qui ressentent davantage les effets du confinement, selon lui.

«Les gens qui vivent sous ou près du seuil de la pauvreté ont tendance à perdre leurs emplois, leur revenu. (…) Ce sont ces travailleurs-là qui souffrent davantage en cas de lockdown», dit le chercheur.

Les différentes provinces ont souvent eu à peser le pour et le contre de ces mesures lors de la prise de décisions depuis le début de la pandémie.

Dr Katz affirme qu’il comprend les critiques à l’endroit des gouvernements qui réagissent tardivement à l’augmentation de cas, mais il souligne que les décideurs doivent aussi gérer des facteurs autres que le nombre d’infections.

«Je ne crois pas que quiconque ait la bonne réponse», résume-t-il.