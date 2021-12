Des lits d’hôpitaux toujours surchargés pendant les Fêtes

Le taux d’occupation des lits de certains hôpitaux du Réseau de santé Vitalité dépasse toujours 100% à l’approche de la période des Fêtes, et l’interdiction des visites demeure en vigueur dans tous les hôpitaux en raison des risques associés au variant Omicron.

Des exceptions à cette interdiction de visites s’appliquent toutefois pour certains patients, dont ceux qui ont droit à une personne de soutien désignée.

«Le Réseau reconnaît que ces restrictions sont difficiles pour les patients et leur famille, particulièrement durant la période des Fêtes. Ces restrictions sont en place pour assurer la sécurité des patients et des travailleurs de la santé», peut-on lire dans un communiqué publié par Vitalité.

Le Réseau de santé Horizon maintient la même politique au sein de ses établissements. Les deux réseaux invitent les gens à garder le contact virtuellement avec leurs proches qui sont hospitalisés.

C’est à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, à Ste-Anne de Kent, que le taux d’occupation des lits est le plus élevé, à 125%.

L’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet est à 117% de sa capacité maximale.

Le CHU Dr-Georges-L.-Dumont en est à 104%, et héberge aussi cinq patients atteints de la COVID-19, dont un aux soins intensifs.

Les autres hôpitaux ont des taux d’occupation des lits qui se situent entre 97% et 83%. Somme toute, 94% des lits à la grandeur du réseau sont occupés.

Il s’agit d’une diminution par rapport au taux d’occupation de 104% du 23 novembre dernier.

Deux autres patients atteints du virus sont actuellement hospitalisés à l’Hôpital régional d’Edmundston, dont un aux soins intensifs, et une autre personne infectée reçoit des soins à l’Hôpital régional de Campbellton.

Vitalité ralentit ses services pendant le temps des fêtes pour offrir un peu de repos aux travailleurs de la santé, et 22 d’entre eux sont retirés du travail pendant cette période.

«Nous demandons donc aux gens de continuer à faire preuve de patience pendant que nous accordons la priorité aux patients les plus malades et les plus vulnérables», écrit le Réseau.

Achalandage des urgences

En raison d’une pénurie de main-d’oeuvre, Vitalité demande aussi à la population d’éviter de se présenter aux services d’urgence des établissements suivants sauf en cas de danger immédiat pour la vie d’une personne. Autrement, il faudra prévoir des temps d’attente encore plus longs que d’habitude.

Hôpital Régional de Campbellton

• Du 23 décembre au 6 janvier, de 20 heures à 8 heures (fin de la période : le 6 janvier à 8 heures).

Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin

• Les 24 et 25 décembre, de 20 heures à 8 heures (fin de la période : le 26 décembre à 8 heures).

Hôpital Stella-Maris-de-Kent

• Du 25 décembre au 3 janvier, de 20 heures à 8 heures (fin de la période : le 3 janvier à 8 heures).

Les gens dont l’état de santé n’est pas critique peuvent prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, consulter leur pharmacien communautaire, se rendre à une clinique sans rendez-vous ou simplement communiquer avec le service Télé Soins (811).