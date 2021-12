Billetterie: Edmundston s’inspire de Moncton

La Ville d’Edmundston adopte une série de mesures afin de stimuler le secteur événementiel de la municipalité, qui a été grandement affecté depuis le début de la pandémie.

Une restructuration de certains services a été effectuée afin que le Service de développement devienne le point d’ancrage de cette initiative. Les services d’ingénierie et les technologues en génie civil seront donc transférés au secteur des Travaux publics.

Le conseil municipal d’Edmundston a notamment adopté la création d’un nouveau poste de coordonnateur à temps plein au sein de Service du développement.

Selon le maire Éric Marquis, le rôle du coordonnateur ne sera pas nécessairement de chapeauter des événements de haute envergure, mais de rapprocher les partenaires pour faire en sorte qu’Edmundston puisse obtenir le droit d’organiser des événements de toutes sortes.

De son côté, la billetterie, qui a été administrée par l’organisme Événements Edmundston pendant quelques années, sera transférée au Service Arts et Culture. Un poste partagé dédié à la gestion de la billetterie et du marketing numérique sera ajouté à la structure du Service Arts et Culture.

«Il faut dire qu’Événement Edmundston a été créé avec de très bonnes intentions, soit de mettre en place une structure événementielle à Edmundston. La pandémie a été difficile sur la partie événementielle et Événement Edmundston a un conseil d’administration qui est formé de bénévoles», a raconté Éric Marquis.

«On a eu plusieurs discussions avec Événements Edmundston pour voir si on ne pouvait pas rattacher la partie événementielle avec la Ville d’Edmundston pour ne faire qu’un département à travers le Service de développement», a-t-il ajouté

Dans cette optique, le maire Marquis croit que la création d’un guichet unique permettra aux consommateurs d’avoir une liste plus complète des événements qui se dérouleront dans les environs.

«On veut que les gens se servent de notre billetterie pour exposer leurs spectacles et leurs représentations. D’un autre côté, si tu es à Edmundston et que tu veux acheter des billets pour une activité qui se passe peu importe où dans la ville d’Edmundston, tu pourras aller les chercher là.»

Le service de billetterie déménagera au Centre des arts ainsi qu’au Pavillon sportif en début d’année 2022. D’ici là, le service de billetterie, incluant les billets pour les parties du Blizzard d’Edmundston, continuera d’être offert par Événements Edmundston à ses bureaux de la rue de l’Église.

M. Marquis a expliqué qu’Edmundston s’est notamment inspiré de ce qui a été fait à Moncton afin de mettre en place cette nouvelle structure.

«On a vu un peu ce qui s’est fait ailleurs dans la province où l’on avait démarré avec des services plus bénévoles, mais un moment donné on s’est aperçu que c’était difficile. On a fait la même chose qui a été faite à Moncton. Saint-Jean a fait la même chose et d’autres villes de notre taille aussi.»

Comme il s’agit d’une entité familière dans la municipalité, la Ville d’Edmundston compte conserver Événements Edmundston dans la structure d’une manière ou d’une autre.