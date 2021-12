COVID-19: 904 nouveaux cas et cinq décès au cours des quatre derniers jours

La propagation de la COVID-19 n’a pas pris de congé à Noël au Nouveau-Brunswick. La Santé publique a rapporté 904 nouveaux cas de COVID-19 pour les journées de vendredi (24 décembre), samedi (25), dimanche (26) et lundi (27). Cinq décès de plus s’ajoutent au bilan, qui se chiffre maintenant à 156.

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi le décès d’une personne âgée de 70 à 79 ans dans la région de Saint-Jean à la suite de la COVID-19.

Aucune mise à jour concernant la pandémie n’a été faite samedi et dimanche.

Lundi après-midi, la santé publique a confirmé le décès de quatre personnes de plus à la suite de la COVID-19 soit une personne âgée de 80 à 89 ans dans la région de Moncton, une personne âgée de 80 à 89 ans dans la région de Fredericton) une personne âgée de 70 à 79 ans dans le Nord-Ouest et une personne âgée de 70 à 79 ans dans la région de Miramichi.

La COVID-19 a maintenant fait 31 victimes au N.-B. en décembre – qui constituait déjà depuis plus de deux semaines le deuxième mois le plus meurtrier dans la province depuis le début de la pandémie.

La Santé publique a recensé 265 nouveaux cas vendredi, 309 – un nouveau record quotidien – samedi, 179 dimanche et 151 lundi.

Au cours des sept derniers jours, 1554 cas de COVID-19 ont été dépistés dans la province – un record pour une période d’une semaine -, contre 968 au cours des sept jours précédents. Il s’agit d’une augmentation de 61% un indice de plus qui démontre que la propagation du virus est en très forte hausse dans la province.

Parmi les nouveaux recensés au cours des quatre derniers jours, il y a 273 cas dans la région de Moncton, 375 cas dans le Grand Saint-Jean, 105 cas dans la région de Fredericton), 83 cas dans le Nord-Ouest, 15 cas au Restigouche, 19 cas dans Chaleur/Péninsule acadienne et 34 cas dans le Grand Miramichi

Lundi, il y avait 147 cas confirmés du variant Omicron dans la province, soit le même nombre que vendredi.

La Santé publique admet d’ailleurs dans son communiqué émis lundi que les centres de dépistage de la province connaissent une augmentation de la demande de tests PCR ce qui entraîne des retards dans le calcul du nombre de nouveaux cas.

Le nombre de cas actifs est maintenant de 1850, un record. Il était de 1653 vendredi, de 1269 il y a une semaine et de 793 il y a un mois.

Les cas actifs se répartissent maintenant comme suit: 776 dans la région de Saint-Jean, 451 dans le Grand Moncton, 317 dans la région de Fredericton, 151 dans le Madawaska, 91 dans la région de Miramichi, 40 dans Chaleur/Péninsule acadienne et 24 dans le Restigouche.

En date de lundi, 88,3% des cas actifs se trouvaient dans les quatre zones de santé les plus au sud de la province (Moncton, Saint-Jean, Fredericton et Miramichi).

Trente-cinq personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 14 aux soins intensifs et neuf sous ventilateur.

Il y a un an jour pour jour, la Santé publique avait recensé deux nouveaux cas de COVID-19, le nombre de cas actifs était de 34 (soit 54 fois moins qu’à l’heure actuelle), deux personnes étaient hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Un mois plus tard, le nombre de cas actifs était neuf fois plus élevé (327), six personnes étaient hospitalisées, dont deux aux soins intensifs. Sept personnes avaient perdu la vie aux griffes du coronavirus dans l’intervalle.