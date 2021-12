Froid extrême: jusqu’à -55 °C dans l’Ouest canadien

Les températures glaciales et l’air arctique font frissonner la plupart des provinces de l’ouest du Canada avec des refroidissements éoliens descendant jusqu’à -55 °C, forçant beaucoup de gens à passer du temps à l’intérieur.

« Nous avons sorti les jeux de société et regardé plein de films », a avoué Lance Glor.

Une patinoire est installée dans sa cour arrière pour ses quatre enfants, mais M. Glor confie qu’elle est peu utilisée ces jours-ci.

« C’est une situation difficile, explique-t-il. Quand il fait plus froid que -20 °C, c’est dangereux d’envoyer qui que ce soit sur la glace. »

Environnement Canada affirme que toute l’Alberta et la majeure partie de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, ainsi que certaines parties du Manitoba et de l’Ontario, font l’objet d’avertissements de froid extrême.

L’agence indique que le refroidissement éolien peut varier entre -40 °C et -55 °C à Edmonton et à Calgary.

En raison du temps glacial, plusieurs stations de ski près de Calgary et Edmonton ont déjà annoncé qu’elles seraient fermées pour plusieurs jours.

Paul Klann, du Edmonton Nordic Ski Club, a affirmé que les sportifs peuvent toujours faire du ski de fond, mais que peu de gens semblent avoir le courage de braver le froid.

« En temps normal, il n’y a presque personne ici le jour de Noël, mais les gens commencent à revenir le lendemain. Là, il y a beaucoup moins de monde que d’habitude », selon M. Klann.

Environnement Canada mentionne que l’air froid de l’Arctique demeure en place sur l’ouest et le centre de la Saskatchewan avec des refroidissements éoliens allant jusqu’à -45 °C.

L’agence précise qu’un froid extrême pourrait persister jusqu’à la semaine prochaine.

Les températures plus froides ont été une bénédiction pour Iceville, la plus grande patinoire extérieure des Prairies, qui est installée pour une deuxième année de suite au stade Mosaic de Regina. Elle doit ouvrir à midi la veille du jour de l’An.

Mark Rathwell, de la Regina Exhibition Association, qui exploite le stade, a raconté qu’il y a eu un peu de gel et de dégel lorsque les équipes ont construit la patinoire l’année dernière. Mais cette année, les températures sont froides à souhait depuis qu’ils ont commencé à la mettre en place il y a deux semaines.

« Les spécialistes nous ont dit que nous avons eu des conditions idéales », a mentionné M. Rathwell. « Il a fait froid! »

De nombreuses villes de l’ouest ont déjà ouvert des refuges d’urgence et des centres de réchauffement pour les personnes qui ne peuvent pas rester à l’extérieur, notamment à Vancouver, où il faisait -11 lundi. Il s’agit presque d’un record pour la ville, qui a vécu sa journée la plus froide en 1971 avec un mercure à -12,8 °C.

Les autorités d’Edmonton ont déclaré lundi qu’elles suspendaient le déneigement non essentiel en raison du froid extrême, soulignant que ces opérations étaient risquées pour les employés, les entrepreneurs et leurs équipements dans ces conditions.