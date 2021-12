Jeux de l’Acadie: Memramcook recherche des bénévoles

Le comité organisateur de la 42e Finale des Jeux de l’Acadie (COFJA) prévue en 2023 à Memramcook est toujours à la recherche de bénévoles, mais du coup rien ne presse puisqu’il reste encore 18 mois avant la tenue de l’événement.

Selon la présidente du comité organisateur, Brenda Comeau, moins de 20% des bénévoles nécessaires ont été recrutés jusqu’à maintenant. Toutefois, le recrutement se poursuit et il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour l’instant puisque cette finale ne sera présentée qu’en 2023. À l’heure actuelle, la présidente du COFJA 2023 ne veut pas taxer ses bénévoles. Donc, la patience est de mise.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les deux dernières Finale des Jeux de l’Acadie n’ont pas eu lieu comme planifiées. Celle prévue à Quispamsis et Saint-Jean à l’été 2020 devrait avoir lieu dans ces municipalités, du 29 juin au 3 juillet, soit dans environ 180 jours.

La 42e Finale des Jeux de l’Acadie à Memramcook devait se tenir en juin 2021 mais elle a été repoussée à l’été 2023. Brenda Comeau a rapidement mis sur pied son bureau de direction lors de son entrée en fonction. Elle et son groupe ont bâti à partir de là.

«Lorsqu’on a su qu’on avait été bougé à 2023, on a tenu une réunion en février 2021. J’ai dit à mon monde: je ne veux pas vous taxer, on recule, on attend.»

Mine de rien, le travail de préparation se poursuit. Le comité organisateur a tenu un tournoi de golf comme activité de collecte de fonds le 21 août au terrain de golf de Memramcook. Une autre rencontre importante avec tout le monde impliqué dans l’organisation a eu lieu en septembre.

Une présentation du Comité organisateur a été faite auprès de l’ancien, et du nouveau conseil municipal de Memramcook. Le conseil leur a annoncé de bonnes nouvelles, entre autres au sujet du réaménagement de la piste d’athlétisme. Entretemps, le COFJA attend une entente écrite de la part du conseil municipal.

Il est toujours possible de s’inscrire pour devenir bénévole par l’entremise de Facebook à la page Jeux de l’Acadie – Memramcook 2023, mais également par l’entremise du Village de Memramcook. L’invitation est également lancée aux gens de l’extérieur de la vallée de Memramcook.

Nouveau format des Jeux

En mai 2021, la Société des Jeux de l’Acadie (SJA) a approuvé un nouveau format pour la tenue d’une Finale des Jeux de l’Acadie. À partir de la 41e Finale à Quispamsis-Saint-Jean, l’événement se déroulera sur deux blocs, mais toujours sur une durée totale de cinq jours.

Selon la SJA, le but de cette approche a deux objectifs: assurer la pérennité des Jeux en rendant la Finale accessible à un plus grand nombre de municipalités et aussi limiter les dépenses d’une telle organisation.

Par exemple, le soccer masculin sera dans une vague, et le soccer féminin dans l’autre. Ce nouveau format permet à la communauté hôtesse de tenir une Finale des Jeux de l’Acadie sur deux terrains de soccer au lieu de quatre. Cette nouveauté permettra d’accueillir 700 jeunes à la fois, au lieu de 1000 et plus, facilitant grandement le logement et les repas.

D’après Brenda Comeau, avec le nouveau format des Jeux, presque tous les sports de la 42e Finale pourront être présentés à Memramcook.