Le souhait du maire Losier aux communautés fusionnées: apprendre des erreurs de Tracadie

La prochaine année marquera déjà le 10e anniversaire du plébiscite ayant mené à un regroupement entre l’ancien Tracadie-Sheila et 18 DSL environnants. Bien que tout ne se soit pas déroulé parfaitement depuis ce temps, aujourd’hui, le maire Denis Losier a l’impression d’être dans une bien meilleure position. Il espère que l’expérience de Tracadie permettra au reste de la province d’éviter les mêmes erreurs alors que le gouvernement Higgs envisage de lancer les travaux de restructuration municipale au début 2022.

Le projet de loi sur la réforme de la gouvernance locale, qui vise à réduire le nombre d’entités locales de 340 à 90, a été formellement adopté à l’Assemblée législative à la mi-décembre. Selon le livre blanc, où l’on retrouve les grandes lignes de la réforme, les équipes de transition doivent être mises en place au début de 2022 dans le but de préparer les nouvelles communautés pour leur «naissance» le 1er janvier 2023.

Tracadie aurait bien aimé avoir accès aux mêmes outils que ces nouvelles entités, admet Denis Losier.

«Au cours des dernières années, nous avons connu plusieurs défis. Je pense que Tracadie va pouvoir servir d’exemple ou même aider les autres communautés pour éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent. Si ça permet aux autres de vivre ça différemment et positivement avec de l’accompagnement, c’est significatif, car nous avons un peu été laissés à nous-même pour nous organiser.»

Routes

Le livre blanc prévoit notamment que le gouvernement provincial continue de s’occuper de l’entretien des routes dans les anciens DSL. La question des routes a notamment été à l’origine de certains différends au sein du conseil de Tracadie et de conflits avec le gouvernement provincial.

Préoccupé par le fardeau financier que représentait la prise en charge de quelque 270 km de routes supplémentaires dans les quartiers ruraux de la municipalité, Denis Losier a sonné l’alarme en demandant au gouvernement de mettre Tracadie sous tutelle, sans avoir eu la permission au préalable de son conseil de poser ce geste dramatique.

Cette situation a amené le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, à suggérer que Denis Losier démissionne de son poste de maire. Les relations avec Fredericton et avec le ministre Daniel Allain sont nettement meilleures, et il reste seulement quelques détails bureaucratiques à régler avant que le gouvernement reprenne la responsabilité de ces routes.

«On sait que les nouvelles entités n’auront pas à gérer les routes. C’est peut-être l’impact le plus important de la réforme sur Tracadie. Le gouvernement va adopter des lois au niveau législatif pour mettre en branle la réforme et en même temps, Tracadie sera en mesure de régler son aventure avec les routes», affirme M. Losier.

Cela dit, Denis Losier est prêt à partager de l’expérience et à répondre aux questions des communautés qui seront regroupées prochainement.

«S’il y a des gens qui entrent en contact avec moi et je n’ai pas de problème à essayer d’aider. On parle d’une réforme d’envergure, si ça peut bien se faire, c’est à souhaiter, car ce sera la province entière qui va en bénéficier.»

Commencer 2022 sur le bon pied

Après avoir navigué au travers de différentes tempêtes au cours des dernières années, Denis Losier a l’impression que le conseil est en bonne position pour entamer 2022 sur le bon pied. Au cours des derniers mois, Tracadie a notamment fait l’embauche d’un nouveau gestionnaire des travaux publics et d’un nouveau directeur général.

«Il y a une structure solide qui est en train de se construire. On a déniché un DG qui a un bon bagage et du leadership. C’est un cadeau de Noël, la cerise sur le sundae. On va adopter un nouveau plan stratégique au début de l’année, et le directeur est la pièce du puzzle qui manquait pour être en mesure d’avoir de belles possibilités en janvier 2022.»