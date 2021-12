Grand-Sault: un nouveau directeur général pour s’attaquer à la réforme municipale

La Ville de Grand-Sault aura un nouveau directeur général pour assurer la transition vers la nouvelle entité qui sera formée en vertu de la récente réforme de la gouvernance locale.

En effet, le conseil municipal a accepté la nomination d’Éric Gagnon à ce poste. Celui-ci entrera en fonction le 3 janvier.

Ce dernier succède donc à Peter Michaud qui était à l’emploi de la municipalité au cours des 30 dernières années. Il en a passé 17 à titre de directeur général.

C’est avec des émotions partagées que le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, a dit au revoir à son collègue de longue date.

«Je suis tellement content pour lui et tout ce qu’il a accompli. Quand tu dis, je m’en vais, des fois c’est un peu difficile.»

«D’un autre côté, on accepte l’un des nôtres. C’est notre but à la Ville. C’est (Éric Gagnon) un jeune homme très dynamique et polyvalent. C’est une personne qui a des connaissances et qui peut faire la différence.»

M. Deschênes a même admis que le départ de son directeur général n’était prévu que pour mars 2023, mais que l’annonce du projet de regroupement avec les communautés de Saint-André, Drummond et une partie du district de services locaux de Drummond, a fait en sorte de précipiter le départ à la retraite de M. Michaud.

«Il a été honnête dans le sens où il ne voulait pas être impliqué dans la transition, avec la nouvelle réforme.»

En contrepartie, Marcel Deschênes a mentionné qu’Éric Gagnon sera un atout pendant cette période de changement.

«On ne voulait pas avoir un autre directeur général comme Peter Michaud. Il a fait ses années et a réussi, mais on veut du nouveau (…) La vie change. On a dit au revoir à M. Michaud, mais on accueille M. Gagnon qui a aussi un bagage de connaissances qu’il pourra partager avec nous pour faire avancer les dossiers de la municipalité.»

M. Gagnon est diplômé en Géographie de l’Université de Sherbrooke en 1998 et œuvre dans l’aménagement du territoire pour la région de Grand-Sault depuis 2000. Il a travaillé pendant 15 ans au sein de la Commission d’aménagement de la Vallée et de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest. Au cours des sept dernières années, il a occupé le poste de directeur et agent d’aménagement du service d’utilisation des terres de Grand-Sault.

Ses connaissances en aménagement et ses talents de leadership ont permis à la Ville de Grand-Sault de livrer un service d’utilisation du territoire aux communautés de Drummond, Saint-André et Saint-Léonard.

Vice-président et membre fondateur de l’Association des agents d’aménagement du Nouveau-Brunswick, il a aussi siégé sur des comités provinciaux traitant de l’aménagement du territoire et des standards minimums en aménagement du territoire qui ont représenté une partie essentielle dans l’élaboration du livre vert et le livre blanc sur la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick.

M. Gagnon était également à l’emploi de la ville d’Edmundston lors de l’amalgamation de la nouvelle entité en 1998. Il était aussi à l’emploi des commissions d’aménagement lorsque celles-ci ont été consolidées et transformées en Commission de services régionaux.

Le conseil municipal a soutenu que son expérience acquise durant ces deux grandes périodes de changement sera essentielle à Grand-Sault lors de la création de la nouvelle entité de gouvernance locale.

De son côté, Éric Gagnon s’est montré enthousiaste d’entreprendre ce nouveau défi. Il est aussi conscient qu’il aura du pain sur la planche en 2022.

«L’année 2022 ne sera pas facile, tout simplement parce que l’on aura beaucoup de dossiers. Évidemment, il y aura cette transition qu’il faudra passer au travers. Ce sera important de passer à travers de façon positive et engagée. Il y aura du changement. Le changement, c’est bon et il faut l’accepter. Il faut travailler vers un changement qui, non seulement, sera bien pour les employés, mais aussi pour les citoyens de la nouvelle communauté.»

Peter Michaud demeurera tout de même dans l’entourage de la Municipalité jusqu’en juin. Il assurera la transition et prendra part à l’achèvement de certains dossiers.