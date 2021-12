La liste des fonctionnaires les mieux payés de la province dévoilée

Keith Cronkhite, le président-directeur général d’Énergie NB, est le fonctionnaire de la province qui a été le mieux payé au cours de l’exercice financier 2019-2020, révèle un rapport publié en début de semaine par le Bureau du contrôleur du Conseil du Trésor.

Ce rapport dresse un portrait du traitement des employés et des allocations de retraite ou indemnités de départ au sein des sociétés de la Couronne et autres organismes gouvernementaux.

À la tête d’Énergie NB depuis avril 2020, Keith Cronkhite a eu droit à un salaire annuel qui se situait entre 400 000$ et 424 999$ à la fin de l’année dernière.

Bien qu’il s’agisse d’une rémunération plutôt avantageuse, il faut noter que son prédécesseur à la tête d’Énergie NB, Gaétan Thomas, avait récolté un salaire de plus de 550 000$ lors de l’exercice financier précédent, en plus d’une somme équivalente sous forme d’indemnité de retraite et de cessation d’emploi.

Sophie Brochu, la PDG d’Hydro-Québec, a quant à elle droit à un salaire de 598 560$, en plus de boni pouvant atteindre près de 300 000$.

D’autres cadres supérieurs d’Énergie NB figurent parmi les employés de la province les mieux rémunérés.

James Christopher Wilson, Robert J. Stears, Mark A.Power, Lori Clark et Darren A. Murphy ont ainsi tous empoché une rémunération entre 300 000$ et 349 999$ au cours de la dernière année.

La Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité, et son homologue du réseau Horizon, Karen McGrath, ont quant à elles obtenu une rémunération variant de 300 000$ à 324 999$ durant l’année.

Employée de la province la plus en vue depuis mars 2020, la Dre Jennifer Russell a elle aussi eu droit à un salaire de 300 000$ à 324 999$ lors de la dernière année.

Avec un salaire de 152 143$, une somme presque identique à celle de l’année dernière, le premier ministre Blaine Higgs est demeuré l’élu provincial le mieux rémunéré à l’Assemblée législative.

En guise de comparaison, le salaire de base des députés fédéraux se chiffre à 185 800 $ par an, soit plus de 30 000$ au-delà du salaire de la personne qui est à la tête de la province.

Un montant supplémentaire de 88 700$ s’ajoute au salaire du député qui est aussi ministre.

Ainsi, les élus fédéraux peuvent gagner jusqu’à 274 500$ annuellement, en plus des allocations et des avantages offerts.

Vingt-huit médecins «millionnaires»

Le radiologiste de Miramichi J. Stewart MacMillan et la Dre Sunita MacMullin, qui est médecin de famille à Sussex, figurent au sommet de la liste des médecins qui ont reçu le plus d’argent au cours de l’exercice financier s’étant terminé le 31 mars 2021.

Tous deux ont reçu au cours de la dernière année des paiements qui se situent entre 1 650 000$ et 1 699 999$, révèle un rapport que vient de rendre public le Bureau du contrôleur du Conseil du Trésor.

Au total, la liste comporte 28 médecins du Nouveau-Brunswick qui ont obtenu une rémunération qui dépasse le cap du million de dollars. L’année dernière, ce sont 35 médecins qui avaient facturé un million de dollars ou plus à la province.

Ces paiements ont été effectués par le ministère de la Santé pour des services médicaux assurés en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux.

Le Dr Julien Saad a quant à lui facturé au gouvernement durant la même période un montant qui se situe entre 1 550 000$ et 1 599 999$, révèle le même document.

Il faut noter que ces montants de paiements divulgués sont des montants bruts versés aux médecins, et non pas le revenu annuel net de ces derniers. Ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses qu’un médecin doit engager dans le cadre de sa pratique, comme celles liées au personnel ou au loyer.

«Ils sont aussi assujettis à un taux d’imposition du revenu parmi les plus élevés au pays. De plus, après des années de formation, les médecins en début de carrière ont souvent à rembourser une importante dette étudiante», a affirmé par voie de communiqué le Dr Mark MacMillan, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

«Si le Nouveau-Brunswick souhaite remédier à des problèmes majeurs dans les soins de santé, comme l’accès aux soins primaires ou les temps d’attente pour les chirurgies et les spécialistes, nous devons parvenir à recruter des médecins et à les maintenir en poste. Ce ne sera possible que si nous continuons de rivaliser avec les autres provinces et territoires au Canada et les autres pays», a ajouté le Dr MacMillan.

L’organisme dit appuyer le dévoilement par le gouvernement de la rémunération des médecins, qualifiant l’exercice de transparence et de responsabilisation vis-à-vis les contribuables.