La région de Miramichi veut attirer des immigrants francophones

Bien qu’un nombre grandissant de nouveaux arrivants choisissent de s’établir dans la région de Miramichi, ils sont peu nombreux à pouvoir s’exprimer en français. Dans le but d’assurer leur pérennité, les francophones de Miramichi, ainsi que ceux des communautés avoisinantes de Néguac, Rogersville et Baie-Sainte-Anne comptent organiser un forum sur l’immigration francophone en avril 2022.

Selon le recensement de 2016, environ 9% des gens de Miramichi sont francophones, mais comme dans plusieurs communautés rurales en Acadie, la population est vieillissante et les besoins en main-d’œuvre se font ressentir.

«La situation actuelle est insoutenable, car la proportion de nouveaux arrivants dans la région de Miramichi est loin d’être proche des pourcentages nécessaires pour garder l’équilibre linguistique actuel. Miramichi a connu du succès avec l’immigration dans les dernières années, et on est content, parce que c’est bon pour tout le monde, mais très peu sont francophones», dit Marc Allain, directeur général du Carrefour Beausoleil, où sont regroupés plusieurs organismes francophones de Miramichi.

D’après M. Allain, l’un des problèmes relève du fait qu’il n’existe pas de plan d’action spécifique pour favoriser l’immigration francophone à Miramichi et les environs.

«Il y a des programmes qui sont spécifiques à l’immigration francophone et il y a des espaces de recrutement spécifiques à la francophonie internationale organisés par le gouvernement fédéral. Par définition, les gens qui sont là sont intéressés par le Canada et ils sont francophones. Ils pourraient être intéressés par le Nouveau-Brunswick et la Miramichi, mais il n’y a pas de représentation pour nous à ces événements-là.»

L’objectif du forum est donc de rassembler plusieurs acteurs clés de la communauté francophone dans le but d’établir une stratégie pour attirer et accompagner de nouveaux arrivants francophones dans la région.

Les communautés francophones environnantes feront partie du processus, car elles ont plusieurs affinités avec Miramichi. On peut facilement imaginer un scénario où une famille arrive d’un pays francophone et l’un des parents travaille à Néguac et l’autre à Miramichi, alors que les enfants fréquentent l’école Carrefour Beausoleil.

Pour Georges Savoie, maire de Néguac, le fait de s’impliquer dans cette initiative va de soi. Au cours des dernières années, des entreprises de la région, aux prises avec des défis de main-d’œuvre, ont tourné le regard vers l’international pour de l’aide. Plusieurs de ces travailleurs arrivent dans leur nouvelle communauté sans pouvoir s’exprimer dans la langue de la majorité.

«Ce n’est pas un reproche envers les entreprises ni les travailleurs, mais il y a un manque d’employés francophones et bilingues dans la région. Quand tu vas au Tim Hortons ou dans un restaurant et on se fait servir en anglais en raison d’un manque d’employés bilingues ou francophones, il commence à avoir un problème.»

«Mais, c’est un défi pour une entreprise de faire du recrutement à l’international. Avec ce qui est en train de se former, on va pouvoir créer des liens pour nous aider à chercher des gens francophones avec des formations, prêts à venir au Nouveau-Brunswick.»