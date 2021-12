Le meilleur remède contre la gueule de bois: la modération

Alors que le temps des Fêtes n’est pas encore terminé, l’organisme Éduc’alcool tient à rappeler que la modération est de mise.

Même si les partys de bureau se sont faits plutôt rares encore cette année et que les rassemblements ont réuni moins de personnes qu’à l’habitude, les gens sont plus nombreux à consommer de l’alcool durant cette période de l’année, a indiqué Hubert Sacy, le directeur général d’Éduc’alcool.

«Que ce soit des rassemblements à 5, 8, 10 ou 25 personnes, c’est clair que l’alcool a toujours fait partie de la fête», a résumé le dirigeant de l’organisme voué à informer les gens sur la consommation responsable d’alcool et qui incite à la modération.

Même si le discours reste sensiblement le même au fil des années, Éduc’alcool a tout de même ajouté de nouveaux conseils à sa gamme d’outils de prévention.

L’un de ceux-là est de veiller à la quantité d’alcool en calculant le nombre de consommations.

«Les gens qui sont au régime calculent le nombre de calories ingérées dans la journée alors que les automobilistes surveillent de temps en temps leur indicateur de vitesse, il en va de même avec l’alcool», illustre Hubert Sacy.

Plusieurs recherches démontrent l’utilité et l’efficacité de compter ses verres, un geste qui peut de plus mener à une diminution de consommations hebdomadaires avec le temps.

La légalisation de la consommation et de la vente de cannabis à des fins récréatives en 2018 a également mené à un plus grand nombre de mélange de cette substance avec l’alcool.

Selon Éduc’alcool, ce mélange n’est pas souhaitable pour la santé.

«Les effets de l’alcool et du cannabis ne s’additionnent pas, ils se multiplient au contraire. Ce n’est pas une bonne idée de consommer les deux en même temps, ça peut avoir des effets que l’on ne recherche pas», affirme le directeur général de l’organisme.

L’éternel lendemain de veille

Vieux comme le monde, le phénomène du lendemain de veille n’a toujours pas été écarté des soirées trop arrosées.

Les carences en eau, en sucre et la perturbation du sommeil sont généralement associées au fait d’avoir une gueule de bois.

«La meilleure recette est de ne pas trop boire la veille», explique simplement Hubert Sacy.

«Le meilleur ami dans une telle situation est l’eau et l’oxygène. Il faut boire beaucoup d’eau et prendre une marche de 30 minutes même s’il fait froid, cela va accélérer le rétablissement.»

Éduc’alcool recommande de plus d’alterner une consommation alcoolisée avec une boisson non alcoolisée comme de l’eau afin d’éviter la déshydratation et les durs lendemains de veille.

La consommation d’alcool sur un estomac vide n’est pas non plus souhaitable.

L’effet COVID-19 dans le verre d’alcool

L’avènement de la COVID-19 a fait craindre au départ une explosion de la consommation d’alcool chez les Canadiens, un phénomène qui ne s’est finalement jamais concrétisé.

«S’il y eu augmentation des ventes dans les magasins d’Alcool NB depuis la pandémie, c’est simplement parce que les gens ont délaissé les 5 à 7, les sorties dans les bars et les restaurants et ont préféré consommer de l’alcool à la maison en quantité équivalente», explique Hubert Sacy.

«Là où il y a eu problèmes, c’est que des gens se sont servi de l’alcool comme médication pour régler leurs problèmes de solitude, de stress et d’angoisse, mais c’est loin de représenter une majorité de consommateurs d’alcool.»