Les vols de catalyseurs, des pertes énormes pour les concessionnaires

Peu importe l’endroit où l’on se trouve au Nouveau-Brunswick, les vols de convertisseurs catalytiques – ou catalyseurs – sur les véhicules n’ont pas cessé au cours de l’année, loin de là.

Le directeur des ventes chez Rallye Motors Auto Group à Moncton, Mike Raby, confirme le problème qui, selon lui, est répandu non seulement au Nouveau-Brunswick, mais à travers l’Amérique du Nord.

Mike Raby avoue que ce n’est pas un cas quotidien, mais qui survient trop souvent. Selon lui, cette situation représente un coût considérable pour les concessionnaires de véhicules. En 2021 uniquement, le directeur parle d’une perte de 40 000$ à 50 000$ pour le concessionnaire de Moncton. «C’est un problème, un problème énorme», avoue-t-il.

Certains métaux précieux comme le palladium, le rhodium et le platine sont recherchés sur la pièce convoitée. Ces métaux sont de grandes valeurs sur le marché. Par exemple, une once de palladium vaut 2557,35$ en dollars canadiens. À titre comparatif, une once d’or vaut 2316,05$. Le rhodium, à l’once, vaut à lui seul au-dessus de 12 000$.

C’est ce qui explique en partie pourquoi il est dispendieux de remplacer un convertisseur catalytique sur un véhicule. D’après M. Raby, le remplacement de cette pièce, selon le modèle, peut coûter entre 1000$ et 5000$. D’ailleurs, la pandémie ayant créé une pénurie sur certains biens de consommation, il demeure difficile d’avoir accès, même par livraison, à certaines pièces de véhicules à moteur.

Le catalyseur joue un rôle important dans le système d’échappement d’une voiture. C’est lui qui permet de convertir les gaz toxiques et ses polluants contenus dans les gaz d’échappement en polluants moins nocifs.

Comment mettre fin au problème?

Mike Raby affirme que dans les grandes villes comme Montréal ou Toronto, certains concessionnaires ont choisi d’entourer leur stationnement d’une haute clôture munie de barbelés. Il explique que ce n’est pas le cas ici. Tout ce qu’il peut faire, selon lui, c’est de rendre le vol le plus difficile possible pour les contrevenants, en éclairant le parc automobile par exemple.

De son côté, la GRC confirme la situation qui a été signalée à travers la province, mais aussi ailleurs au pays. La police indique que ce n’est pas un problème unique aux concessionnaires de véhicules, mais pour tout propriétaire d’un véhicule à moteur.

Le caporal Hans Ouellette encourage les propriétaires de véhicules à stationner celui-ci à l’abri dans un garage, lorsque c’est possible. Il encourage aussi les propriétaires à placer leur véhicule sous un éclairage adéquat lorsqu’il reste stationné à l’extérieur. «Souvent les voleurs ne veulent pas se faire apercevoir», dit-il.

Le policier invite aussi ceux qui ont un véhicule qui ne bouge pas souvent à le déplacer de temps à autre, afin de démontrer qu’il est utilisé et ainsi décourager les voleurs.

Malheureusement pour les propriétaires de véhicules, le vol de catalyseurs semble facile à commettre. C’est pourquoi la GRC encourage les gens à dénoncer les situations suspectes dans leur secteur résidentiel.

Par exemple, un véhicule non familier qui roule lentement dans le voisinage, un individu qui regarde dans les véhicules. Dans ces cas-là, le caporal Ouellette encourage les gens à appeler la police.

«Lorsqu’une personne appelle, ça devient un point de repère. Lorsque plusieurs personnes appellent, ça nous fait plusieurs points de repère», explique M. Ouellette.