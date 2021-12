COVID-19: près de 500 nouveaux cas et un décès mercredi

La Santé publique a signalé, mercredi, 486 nouveaux cas de COVID-19, cinq nouvelles hospitalisations et un décès. Comme c’est le cas dans d’autres province, le variant Omicron entraîne une augmentation rapide du nombre de cas quotidiens.

Dix-sept personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et 26 autres personnes sont à l’hôpital, ce qui porte à 43 le nombre total de personnes hospitalisées. Cela représente cinq hospitalisations de plus que mardi. Parmi les personnes hospitalisées, 28 sont âgées de plus de 60 ans. Dix personnes sont sous respirateur artificiel. La quasi-totalité des gens hospitalisés et aux soins intensifs ne sont pas pleinement vaccinés.

Parmi les nouveaux cas annoncés aujourd’hui, il y a 168 cas dans la zone 1 (région de Moncton), 216 cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), 46 cas dans la zone 3 (région de Fredericton), 10 cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), huit cas dans la zone 5 (région de Campbellton), neuf cas dans la zone 6 (région de Bathurst) et 29 cas dans la zone 7 (région de Miramichi).

La Santé publique a confirmé qu’une personne âgée de 90 ans et plus dans la zone 4 est décédée des suites de la COVID-19. Depuis mardi, 121 personnes se sont rétablies.

«Les régies régionales de la santé et Extra-Mural/Ambulance Nouveau-Brunswick vérifient s’il y a des services qui peuvent être réduits davantage dans le but de pouvoir continuer à offrir des services essentiels et des chirurgies urgentes à tous les gens du Nouveau-Brunswick alors que nous faisons face aux effets du variant Omicron», a affirmé la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

La Santé publique demande à la population de limiter leurs contacts avec les autres autant que possible et de continuer à subir des tests de dépistage rapide de façon régulière s’ils savent qu’ils ont été exposés au virus, et ce, même s’ils sont asymptomatiques.

«En vertu de la phase 2 du plan pour l’hiver, nous devons tous limiter les contacts de notre ménage à un maximum des mêmes 10 personnes», a rappelé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. «

Quelque 82,8% des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés; 90% ont reçu leur première dose; et 18,7% ont reçu une dose de rappel.