Les provinces de l’Atlantique subissent déjà les effets des changements climatiques

Un nouveau rapport identifie de nombreuses lacunes en matière de planification et d’adaptation aux changements climatiques dans les provinces atlantiques. Pour les surmonter, les auteurs en appellent notamment à une meilleure planification et à une collaboration accrue entre divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

Le chapitre sur les provinces de l’Atlantique du document Le Canada dans un climat en changement: Rapport sur les perspectives régionales, offre une synthèse des études et des connaissances sur les changements climatiques et comment ceux-ci affecteront l’est du pays.

Le rapport, récemment publié par Ressources naturelles Canada, souligne notamment qu’avec ses quelque 42 000 km de côtes, les provinces de l’Atlantique sont particulièrement vulnérables aux effets du changement du climat.

D’ici 2100, il est prévu que le niveau de la mer augmentera de 75 à 100 cm dans la région, une élévation projetée supérieure à celle de la moyenne mondiale. Cette augmentation accentuera l’érosion des côtes et la fréquence des inondations le long de celles-ci.

Stephanie Arnold, coauteure du rapport et chercheur au Laboratoire de recherche climatologique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, explique que de nombreux collaborateurs ont participé à cette étude afin de faire un état des lieux des défis associés au changement du climat. Le document présente aussi des stratégies d’adaptation susceptibles de mitiger les risques pour la région.

«Les impacts des changements climatiques au Canada Atlantique commencent déjà à nous affecter et ça va s’accentuer», dit-elle.

D’après Mme Arnold, une bonne planification s’impose afin d’affronter le changement du climat. Sans une approche proactive, nous risquons de devoir composer avec des conséquences graves ou inattendues.

Le rapport note par exemple que certaines communautés en retrait des côtes connaîtront de plus en plus de vagues de chaleur au cours des prochaines années.

Les projections laissent croire qu’au cours de la prochaine décennie, Fredericton connaîtra en moyenne chaque année 16 jours où la température dépasse les 30°C. Dans les années 2080, cette moyenne passera à 53 jours.

Pour être en mesure de gérer ces vagues de chaleur, les décideurs devraient à présent dresser des cartes de vulnérabilité permettant de cibler les secteurs où se trouvent principalement des personnes âgées, particulièrement susceptibles aux chaleurs extrêmes. Les autorités municipales pourront ainsi mieux planifier l’aménagement du territoire en plantant des arbres, en créant des zones d’ombre et en s’attaquant aux îlots de chaleur.

Conséquences imprévues

Les menaces posées aux infrastructures peuvent aussi entraîner des conséquences imprévues sans une bonne planification. Par exemple, la route traversant l’isthme de Chignecto, qui relie le Nouveau-Brunswick à la Nouvelle-Écosse, est particulièrement vulnérable aux inondations, ce qui pourrait avoir un impact sur l’activité économique et la sécurité alimentaire de la région.

«Environ 24 milliards de dollars de biens sont exportés du Canada atlantique et 19 milliards de dollars de biens y sont importés, la plupart de ces biens étant transportés par l’isthme. Non seulement l’infrastructure de cette zone de basse altitude est d’une importance capitale pour le commerce, mais les perturbations de l’accès peuvent avoir de graves impacts sur la sécurité alimentaire de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, qui dépendent tous de ce corridor pour une grande partie de leurs approvisionnements», peut-on lire dans le document.

Ces exemples, dit Mme Arnold, illustrent bien à quel point le changement du climat peut avoir des conséquences complexes.

«On va de plus en plus se rendre compte que le climat affecte toutes les sphères de notre société, ce ne sera pas qu’une question d’augmentation du niveau de la mer ou d’impacts sur certaines industries. Les impacts vont se faire sentir partout et par tout le monde», dit-elle.

Pour une plus grande collaboration

Il y a donc urgence d’agir et tout un chacun doit mettre l’épaule à la roue, tant les gouvernements – municipaux, provinciaux et fédéral – et divers acteurs non gouvernementaux.

«Tous les gouvernements sont déjà très impliqués dans les mesures d’adaptation et les collaborations ont déjà commencé. Je crois qu’il faut toutefois commencer à mieux planifier et prévoir les budgets nécessaires pour le travail qu’il y aura à faire à l’avenir», ajoute Stephanie Arnold.

Le rapport de Ressources naturelles Canada note aussi l’absence d’outils de suivi et d’évaluation des mesures d’adaptation.

«Nous pouvons très bien développer de bonnes stratégies afin de gérer les impacts et venir en aide aux personnes qui seront le plus durement touchées, mais si on ne fait qu’exécuter un plan, ça ne suffit pas, précise Mme Arnold. Le climat est dynamique et les changements qu’il va créer le sont tout autant, donc les choses ne se produiront peut-être pas exactement comme on l’avait prévu. Il faut donc être capable de dire si nos stratégies d’adaptation sont efficaces et pouvoir s’ajuster au besoin.»