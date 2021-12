Un sapin de Noël peut contribuer à la biodiversité

L’organisme environnemental Conservation de la nature Canada (CNC) encourage la population à poser un geste écologique lorsque viendra le temps de retirer du salon son arbre de Noël.

Plutôt que de déposer son arbre de Noël lors de la collecte des ordures, l’organisme sans but lucratif suggère de le déposer dans l’arrière-cour, un geste aux vertus écologiques et qui peut profiter aux espèces sauvages.

«Les conifères fournissent de précieux abris où les oiseaux peuvent se reposer lorsqu’ils visitent votre mangeoire. De plus, en laissant votre arbre dans le jardin durant l’été, il continuera à offrir un refuge pour la faune et enrichira même le sol en se décomposant», a expliqué par voie de communiqué Claude Drolet, chargé de projet à l’intendance des terres pour CNC.

Ce dernier a ajouté que le sapin peut aisément servir d’abri aux oiseaux pendant les mois d’hiver, en particulier lors des nuits froides et des tempêtes.

«Vous pouvez aussi lui refaire une beauté en le transformant en une mangeoire ornée de cônes de pin recouverts de beurre d’arachides, de guirlandes d’arachides et de suif, une activité qui ne manquera pas de plaire à toute la famille ainsi qu’aux oiseaux qui viendront visiter votre arrière-cour.»

L’organisme explique que l’arbre aura perdu la plupart de ses aiguilles une fois le printemps arrivé. Il est alors suggéré de couper les branches pour les disposer là où pousseront les fleurs printanières, et à déposer le tronc ailleurs au sol.

Conservation de la nature Canada estime que l’arbre de Noël peut contribuer à la biodiversité, même durant l’été où il deviendra un habitat naturel pour certains animaux et insectes.

CNC ajoute que l’arbre protégera en plus les fleurs sauvages, retiendra l’humidité et contribuera à enrichir le sol, comme le font les branches et arbres morts dans la forêt.

Les personnes qui optent pour un sapin artificiel afin de réduire l’impact environnemental, il est bon de savoir qu’il faut généralement conserver durant 20 ans l’arbre artificiel pour que son bilan carbone soit équivalent à celui du sapin naturel.