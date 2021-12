Défenseur en santé mentale: le gouvernement incapable de dire quand il ira de l’avant

Plus de deux ans après s’être engagé à créer un poste de défenseur en santé mentale, le gouvernement du Nouveau-Brunswick est toujours incapable de dire à quel moment il ira de l’avant avec cette mesure.

En novembre 2019, l’Assemblée législative a adopté une motion visant à créer un poste de défenseur en santé mentale.

La motion initiale présentée par Monique LeBlanc, députée libérale de Moncton-Est de l’époque, visait à créer un poste de haut fonctionnaire responsable des questions de santé mentale, mais celle-ci avait été refusée par le gouvernement.

Un amendement a alors été apporté à la motion afin de demander que la province s’engage plutôt à créer un poste de défenseur en santé mentale. La motion amendée, jugée comme un compromis convenable par toutes les parties, a été adoptée à l’unanimité par les députés de l’Assemblée législative.

Paul Ouellet, un citoyen de Moncton qui milite pour les droits des personnes avec des problèmes de santé mentale, constate que le dossier n’a pas progressé depuis.

Depuis l’adoption de la motion, M. Ouellet dit avoir eu de nombreux échanges avec des représentants du gouvernement Higgs à ce sujet, notamment Dorothy Shephard, ministre de la Santé.

D’après lui, rien dans ses échanges avec cette dernière n’indique que Fredericton compte bientôt aller de l’avant avec la désignation d’un défenseur en santé mentale.

«Aujourd’hui, ça fait plus de deux ans et le poste n’a pas encore été créé. Ça traîne et c’est inacceptable. J’ai envoyé plusieurs lettres à ce sujet à Mme Shephard et dans ses réponses, elle fait toujours allusion à d’autres initiatives en santé mentale, mais jamais au poste de défenseur», s’inquiète-t-il.

Interrogé à savoir à quel moment la province irait de l’avant avec sa promesse, un porte-parole du ministère de la Santé a indiqué qu’il y aurait plus de détails à ce sujet pendant la nouvelle année.

«Le ministère de la Santé prend des mesures afin de régler ce dossier, peut-on lire dans un courriel. Puisqu’un nouvel ombud vient d’être désigné par la province, le ministère de la Santé explore la possibilité que ce poste (défenseur en santé mentale) relève de son bureau. Nous serons mieux à même de donner plus de détails sur ce dossier important pendant la nouvelle année.»

Pour des tribunaux adaptés

Depuis six ans, Paul Ouellet fait également pression afin que davantage de tribunaux adaptés aux besoins des personnes atteintes de maladies mentales voient le jour un peu partout dans la province.

C’est l’expérience de sa sœur, en 2015, qui l’a convaincu de travailler en ce sens. Atteinte de schizophrénie, elle a fait l’objet d’accusations de voie de fait pour avoir agressé une infirmière de l’unité des soins psychiatriques.

«Quelqu’un qui souffre de maladie mentale ne devrait pas passer devant une cour régulière», dit Paul Ouellet.

Depuis, M. Ouellet demande au gouvernement d’instaurer des tribunaux adaptés aux besoins des personnes atteintes de maladies mentales à Bathurst, Edmundston, Fredericton, Miramichi et Moncton. Pour l’instant, il n’existe qu’un seul tribunal du genre, soit à Saint-Jean.

«Il y a un très grand besoin pour ce genre de services, dit-il. J’ai récemment pu passer un après-midi à Saint-Jean pour observer son fonctionnement et j’ai été épaté. On sort les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale du système de justice régulier pour les apporter dans une cour spécialisée où les avocats et les juges sont sensibilisés à leurs besoins. Il y a aussi des travailleurs sociaux, des infirmières, des psychologues et des psychiatres, ce qui permet de les diriger vers les soins appropriés.»

Une rencontre le 2 décembre avec Hugh Flemming, ministre de la Justice, fait dire à Paul Ouellet que son combat progresse.

«Il y avait le ministre et trois hauts fonctionnaires pour discuter de l’établissement d’une cour de la santé mentale partout dans la province, précise-t-il. J’ai été très satisfait et encouragé par les discussions que nous avons eues.»