Intervention en autisme: une alliance entre le N.-B. et la Saskatchewan

Les étudiants du programme d’Éducation à la petite enfance du Collège Mathieu en Saskatchewan peuvent désormais s’inscrire au programme de formation en Intervention auprès des personnes autistes offert en collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et l’University of New Brunswick College of Extended Learning.

Fondé en 1918 à Gravelbourg, le Collège Mathieu est le seul établissement d’enseignement collégial technique et professionnel en français en Saskatchewan.

L’entente de partenariat entre les trois établissements a été paraphée le 17 décembre dernier.

Le programme prépare les étudiantes et étudiants à occuper un emploi en milieu préscolaire, scolaire ou communautaire offrant des services destinés aux personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et à leur famille.

Après les cours théoriques qui seront livrés en ligne et à temps partiel, les finissants obtiendront une attestation permettant d’obtenir le niveau 1 de certification du Gouvernement de la Saskatchewan.

Le programme s’adresse aux personnes ayant déjà complété une formation postsecondaire dans un domaine connexe et qui possèdent de l’expérience de travail auprès des enfants.

À la fin de celui-ci, les personnes finissantes obtiennent un certificat d’études avancées signé par les représentants autorisés des trois établissements partenaires.

À la fin de la formation, il est sera possible d’obtenir une certification en tant que techniciens agréés du comportement.

Élaboré en 2004 par l’University of New Brunswick College of Extended Learning, le programme disponible en français et en anglais a depuis été offert au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et même en France.

«Je suis ravi que nos établissements se soient unis pour desservir les étudiants du Collège Mathieu souhaitant bonifier leur formation en Éducation à la petite enfance, c’est une belle illustration de la collaboration interinstitutionnelle au sein de la Francophonie canadienne», a déclaré par voie de communiqué Francis Kasongo, le directeur général du Collège Mathieu.

«Ayant à cœur l’épanouissement de la communauté acadienne, francophone et francophile au Nouveau-Brunswick, nous sommes fiers de pouvoir contribuer à ces mêmes fins pour la Saskatchewan», a pour sa part déclaré Diane Sénécal, la vice-présidente de la Formation et de la Réussite étudiante du CCNB.