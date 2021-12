L’événement de l’année: la levée des mesures sanitaires au N.-B.

Pour une deuxième année consécutive, la COVID-19 a dominé les manchettes et perturbé la vie des Néo-Brunswickois. La levée de l’ensemble des restrictions sanitaires, le 31 juillet, par le gouvernement Higgs et l’explosion des infections et des décès qui s’en sont suivis, quelques semaines plus tard, a toutefois marqué un tournant dans la pandémie au Nouveau-Brunswick. C’est la raison pour laquelle le comité éditorial de l’Acadie Nouvelle a décidé d’en faire l’événement de l’année 2021. Retour sur ce moment charnière et ses conséquences.

Le 27 mai 2021, le gouvernement du Nouveau-Brunswick présente son plan de rétablissement de la COVID-19. Ce plan en trois étapes prévoit un assouplissement progressif des mesures sanitaires jusqu’à la levée complète de celles-ci, le 2 août, à condition que 75% des Néo-Brunswickois admissibles à la vaccination soient doublement vaccinés.

À la surprise générale, le premier ministre Blaine Higgs annonce le 23 juillet que l’ensemble des mesures sanitaires seront levées une semaine plus tard, alors que les taux de vaccination stagnent et que la couverture vaccinale n’atteint que 66,7%.

L’Alberta, où un déconfinement total était en vigueur depuis le début de juillet, est citée comme un exemple à suivre pouvant justifier un retour hâtif en phase verte.

«Nous pensions que nous étions sortis du bois: nous avions des taux de vaccination de 70%», a récemment expliqué Blaine Higgs dans une interview de fin d’année accordée à la Presse canadienne.

De nombreux spécialistes avaient pourtant dit penser qu’il s’agissait d’une erreur.

D’abord, la situation en Alberta était loin d’être rose depuis le déconfinement et les données suggéraient que les infections allaient connaître une forte augmentation.

D’autres craignaient qu’un retour en phase verte ne ralentisse encore la campagne d’immunisation, qui battait déjà de l’aile.

Cette perspective était jugée d’autant plus inquiétante que le variant Delta commençait à se répandre un peu partout. De l’avis de plusieurs experts, les cibles de vaccination devraient même être revues à la hausse (80%-90%) en raison du nouveau variant.

Pour toutes ces raisons, l’abandon du port obligatoire du masque en public, une mesure efficace et peu contraignante, est jugé particulièrement imprudent par plusieurs observateurs. À peu près au même moment, le Center for Disease Control, aux États-Unis, reconnaissait avoir commis une erreur en suspendant sa recommandation de couvre-visages obligatoires.

1er septembre, une date charnière

Les conséquences du déconfinement hâtif n’ont pas mis de temps à se faire sentir. À partir du moment où les mesures sanitaires ont été levées le 31 juillet, la campagne d’immunisation au Nouveau-Brunswick a ralenti et la cible de 75% n’a finalement été atteinte qu’à la fin août.

Dès septembre, les cas de COVID-19 commencent aussi à augmenter, une tendance qui s’est accélérée tout au long de l’automne.

Pendant la première année et demie de la pandémie, la province a enregistré 5000 infections à la COVID-19. Il n’aura toutefois fallu qu’un peu plus de deux mois avant que le Nouveau-Brunswick recense 5000 cas supplémentaires.

Cette remontée du nombre de cas a fini par pousser le gouvernement Higgs à réinstaurer certaines mesures sanitaires.

Dès le 20 septembre, la province a annoncé le retour du port obligatoire du masque. Deux jours plus tard, un passeport vaccinal est aussi instauré afin que les Néo-Brunswickois puissent accéder, entre autres, aux restaurants et aux bars. Des mesures coupe-circuit sont aussi appliquées afin de freiner la propagation du virus, mais celles-ci ont connu un succès mitigé.

Alors que les Néo-Brunswickois avaient été avertis que la levée des mesures sanitaires s’accompagnerait par une augmentation de cas de COVID-19, rien ne les avait toutefois préparés à une montée en flèche du nombre de décès.

En date du 1er septembre, le virus avait fait 46 victimes dans la province. Entre cette date et le 28 décembre, 110 autres personnes ont été emportées par la maladie.

Avec la collaboration de Patrice Côté

Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick. – Archives En gardant l’obligation de porter le masque en public, aurait pu permettre de contenir la propagation du virus. – Archives Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs. – Archives La médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell. – Archives

«On aurait dû préconiser une approche plus prudente et plus lente»

Le Nouveau-Brunswick a souvent été applaudi pour sa gestion exemplaire de la pandémie. Depuis la levée des mesures sanitaires à la fin juillet, le gouvernement de Blaine Higgs fait toutefois l’objet de critiques, notamment pour la montée en flèche du nombre d’infections.

Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, était de celles à avoir émis de sérieuses réserves à un passage précoce à la phase verte, l’été dernier.

«Avec le temps qui passe, ça confirme à quel point c’était hâtif. Quand les mesures ont été levées, on savait que le variant delta arrivait. On aurait dû préconiser une approche plus prudente et plus lente», croit-elle.

Même si les Néo-Brunswickois éprouvaient à l’époque une fatigue à l’endroit de la COVID-19 et des mesures sanitaires, une approche moins précipitée, par exemple en gardant l’obligation de porter le masque en public, aurait pu permettre de contenir la propagation du virus.

Surtout, la pilule aurait été plus facile à avaler si de nouvelles mesures sanitaires devaient s’imposer par la suite, dit Mme Johnson.

«Une fois que l’on prend une décision comme celle-là et qu’on envoie un message que les gens veulent entendre, c’est difficile de faire marche arrière», ajoute-t-elle.

Laurence Monnais, une historienne des sciences de l’Université de Montréal, partage son avis. En supprimant l’ensemble des mesures sanitaires, c’est comme si certains gouvernements ont cru que la vaccination suffirait pour mettre la pandémie derrière nous. Or, ajoute-t-elle, l’histoire nous enseigne que la vaccination n’a jamais suffi.

«Pourquoi est-ce que ce serait arrivé cette fois-ci? C’est un vœu pieux et c’est une vision extrêmement étriquée de ce qu’est la santé publique. Le stop-and-go dans les mesures sanitaires, c’est une preuve répétée et récurrente d’une incompétence de l’État en matière de santé publique», déplore Mme Monnais.

Blaine Higgs a admis, la semaine dernière, qu’il aurait dû maintenir les restrictions jusqu’à la fête du Travail.

À en croire Mme Monnais, la stratégie aurait été tout aussi mauvaise puisque, en temps de pandémie, il faut miser sur une vision à long terme.

«Regarder les chiffres évoluer de semaine en semaine, c’est une aberration sur le plan de la santé publique, c’est sur six mois ou un

an qu’il faut regarder, précise-t-elle. D’autant plus que nous sommes face à un nouveau virus et nous n’avons aucun repère à savoir comment il se comporte. On doit s’abstenir de lever les mesures et appliquer le principe de précaution.»

Pour s’en sortir, il faudra surtout miser sur la vaccination mondiale, dit-elle.

«On a beau trouver des façons de restreindre les échanges et la circulation, on voit ce que ça donne. Le nouveau variant (Omicron) a été détecté à l’échelle planétaire en quelques jours. Je ne dis pas qu’on ne s’en sortira jamais, mais pour l’instant, il n’y a aucune raison de penser qu’on va y arriver si on ne vaccine pas le reste de la planète. Ce n’est pas qu’une question éthique, c’est d’abord et avant tout une question de santé publique. Pour se protéger soi, il faut d’abord protéger les autres, et les autres, ce ne sont pas que ceux qui habitent dans le même quartier ou qui ont la même nationalité.»

Blaine Higgs, Dorothy Shephard, ministre de la Santé, et Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, n’étaient pas disponibles pour répondre à ces critiques.

Une porte-parole du ministère de la Santé a fait savoir dans un courriel que «des informations fondées sur des données probantes ont été utilisées tout au long de la pandémie pour éclairer la prise de décision».

«En outre (au moment de lever les restrictions sanitaires) les cas actifs étaient peu nombreux, la campagne de vaccination ayant donné la priorité aux personnes les plus vulnérables, principalement les personnes âgées, afin d’assurer que le système de soins de santé puisse maintenir les services alors que le Nouveau-Brunswick effectuait la transition en vue de vivre avec la COVID-19», peut-on lire dans le courriel.