Réforme municipale: Lac-Baker refuse toujours de baisser les bras

Le village de Lac-Baker poursuit son combat afin de convaincre le ministre Daniel Allain de revenir sur sa décision de le regrouper avec la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Le 21 décembre, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale a dévoilé les dernières modifications à la Loi sur la réforme municipale du Nouveau-Brunswick.

Alors que certaines communautés ont vu leurs vœux être exaucés, cela n’a pas été le cas pour Lac-Baker, une petite localité de 721 résidents blottie entre des collines boisées et un lac de 7,5 km de longueur.

Le conseil municipal a convoqué les résidents à une réunion spéciale, le 28 décembre, afin de discuter des prochaines étapes d’ici la mise en œuvre de la loi, en 2022.

«Tant et aussi longtemps que les limites des municipalités ne sont pas officiellement modifiées, ça veut dire que la frontière de Lac-Baker peut rester comme elle est. On est optimistes. On se dit que ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini», a déclaré la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier.

En plus d’exposer l’ensemble des démarches faites par la Municipalité depuis la publication du livre vert en avril, le conseil voulait surtout recevoir l’appui de la population et certaines idées du public.

Une quarantaine de personnes se sont déplacées. La réunion a aussi été diffusée sur la page Facebook du village.

C’est d’ailleurs à l’unanimité que les personnes réunies dans la salle de réunion ont appuyé le conseil dans ses démarches.

«Je suis très satisfaite de l’appui de la population. Surtout quelques jours après Noël, on se demandait combien de personnes allaient se déplacer», s’est réjouie Roseline Pelletier.

Quelques commentaires ont été partagés par les gens présents lors de la rencontre. Certains ont qualifié la décision du ministère d’atteinte à la démocratie. D’autres ont dit qu’il n’y avait aucun avantage à faire partie de la Communauté de Haut-Madawaska.

On a aussi demandé au conseil municipal qu’il s’assure que les gens de Lac-Baker aient des réponses à leurs interrogations.

Plusieurs lettres de résidents et du conseil municipal, ainsi qu’une pétition, ont été envoyées au ministre Allain à la suite de la publication du livre blanc, en novembre dernier. Ces derniers ont soutenu que plusieurs de leurs requêtes n’ont engendré aucune réaction de sa part.

«C’est au gouvernement de nous prouver que nous ne sommes pas viables. Je crois que nous avons prouvé, avec des faits, que nous sommes viables, mais on n’a eu aucune réaction et on n’a même pas eu de discussion approfondie», a indiqué Mme Pelletier.

Selon Mme Pelletier, qui s’est appuyée sur les données municipales de 2021, Lac-Baker a un des taux de taxation les plus bas au Nouveau-Brunswick (1,12$ du 100$ d’évaluation), tout en ne percevant que 1000$ en subvention de péréquation.

Elle a aussi ajouté que le village à l’une des meilleures capacités fiscales à 1,45. La capacité fiscale représente les revenus que pourrait tirer une province si son taux de taxation était équivalent à celui de la moyenne nationale.

«Les gens veulent comprendre, car on a montré des faits et nous n’avons jamais eu de réponses. On se demande pourquoi, avec ces chiffres, on ne nous considère pas comme une municipalité viable.»

Dans sa stratégie, la municipalité compte utiliser davantage les médias sociaux et les médias traditionnels afin de faire passer son message, ce que les gens ont accueilli favorablement.

«On veut que les gens comprennent bien notre position. Peut-être qu’ils se disent que nous sommes comme dans les années 90 alors que nous avions des difficultés, mais ce n’est absolument plus le cas aujourd’hui. On veut le dire et le montrer avec des chiffres», a indiqué Mme Pelletier.

La mairesse Pelletier a même mentionné que l’administration allait explorer l’idée d’acheter des espaces publicitaires, autant dans les médias anglophones que francophones, afin de faire valoir son point de vue au sujet du regroupement.

Le conseil municipal est même allé jusqu’à proposer que l’on annexe la partie de l’ancien district de services locaux de Lac-Baker qui fait actuellement partie de la Communauté de Haut-Madawaska. On a aussi parlé d’ajouter une autre portion du territoire qui permettrait de protéger tout le bassin versant des lacs environnants, soit les lacs Baker, Caron et Unique.

«Un de nos objectifs est de protéger nos lacs. On veut garder un certain contrôle sur tout le développement autour de nos lacs», a expliqué Roseline Pelletier.

Une lettre adressée directement au premier ministre Blaine Higgs a aussi été envoyée.

L’idée d’aller manifester à Fredericton a également été mentionnée lors de la réunion.

«Ce sont des idées que l’on a lancées, car il faut commencer à mettre un peu de viande autour de l’os. On verra au fil des prochaines semaines comment cela va se dérouler», a ajouté Mme Pelletier.

Pourquoi pas comme Tracy et Fredericton Junction?

La mairesse de Lac-Baker a fait une fois de plus un parallèle entre la communauté de Lac-Baker et celles de Fredericton Junction et de Tracy afin de prouver que sa communauté à le droit de demeurer indépendante.

Ces deux municipalités, qui comptent un nombre comparable d’habitants et ont une assiette fiscale plus petite que celle de Lac-Baker, n’ont pas eu à se regrouper.

Selon des données sur l’assiette fiscale pour 2022, Lac-Baker a une assiette fiscale d’environ 66 millions $. Celle de Fredericton Junction se situe à 46 millions $, alors que celle de Tracy est à 27 millions $.

«On se dit que ce qui est bon pour un est bon pour l’autre», a soutenu Mme Pelletier.

Pour sa part, la responsable des relations avec les médias pour le ministère de Gouvernements locaux, Vicky Lutes, a répondu que chaque situation a été examinée individuellement et que certains points précis ont été retenus dans le cas de Tracy et Fredericton Junction.

«Dans les cas particuliers, leurs assiettes fiscales sont limitées, tout comme l’assiette fiscale de la région environnante. Ces deux gouvernements locaux auront des décisions difficiles à prendre dans les années à venir et l’une des options qui s’offrira à eux sera de rejoindre le district rural. Les communautés devront rendre compte de leur viabilité et un processus sera mis à leur disposition, ainsi qu’à celle d’autres communautés, par le biais de la commission municipale indépendante en 2024, afin d’examiner les options.»