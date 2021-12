Université de Moncton: une rentrée hivernale en mode virtuel

Face à l’explosion des cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, l’Université de Moncton a pris la décision d’offrir ses cours en mode virtuel

pendant les premières semaines de la rentrée hivernale.

Dans une note de service envoyée à la communauté universitaire, Elizabeth Dawes, vice-rectrice adjointe à l’enseignement et aux affaires professorales, explique que les deux premières semaines d’enseignement au campus de Moncton se feront de manière virtuelle à la suite du congé des Fêtes.

«Comme toutes les autres universités du N.-B., et afin d’assurer la santé et la sécurité de la communauté universitaire suite aux rassemblements et aux déplacements du temps des Fêtes, nous livrerons les deux premières semaines de cours à distance en janvier 2022.Avec l’arrivée du variant Omicron dans la province, il est d’autant plus important de limiter les contacts et de respecter toutes les mesures sanitaires», peut-on lire dans le courriel envoyé par Mme Dawes.

Dans la semaine du 10 au 16 janvier, tous les cours, sauf les cours en sciences infirmières, seront livrés à distance.

La semaine suivante, soit du 17 au 23 janvier, les cours théoriques continueront à être offerts virtuellement alors que les cours pratiques en sciences de la santé, sciences expérimentales, ingénierie et beaux-arts seront livrés en présentiel.

L’administration universitaire n’exclut pas que l’enseignement virtuel puisse être prolongé au-delà des deux premières semaines de janvier.

Une rentrée en présentiel au CCNB

Pour l’instant, la rentrée des étudiants des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick (CCNB) ne semble pas être perturbée par la situation sanitaire dans la province.

La reprise des cours a toutefois été décalée au 10 janvier.

Dans un message publié avant le congé des Fêtes, Pierre Zundel, PDG du CCNB, a toutefois indiqué ne pas pouvoir «partager une planification définitive pour la rentrée de janvier puisqu’il y a encore trop d’inconnus et d’instabilité en lien avec le variant Omicron.»

«L’augmentation rapide des cas actifs depuis les dernières semaines ainsi que nos discussions avec les autorités sanitaires dans les derniers jours laissent planer la possibilité de changements importants d’ici la rentrée en janvier par les autorités sanitaires. Nous ne connaissons pas la nature de ces changements aujourd’hui, mais nous devons quand même nous préparer à différentes éventualités», peut-on lire sur le site internet du CCNB.