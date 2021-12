COVID-19: 682 nouveaux cas, y compris Blaine Higgs

La Santé publique a signalé, vendredi, 682 nouveaux cas de COVID-19, y compris le premier ministre Blaine Higgs lui-même.

M. Higgs a reçu mercredi un résultat positif à un test de dépistage. Il passera bientôt un test de confirmation en laboratoire. Il affirme que lui et sa famille se portent bien et a bon espoir que les trois doses de vaccin qu’il a reçues lui permettront d’éviter des symptômes plus graves. Il continue d’exercer ses fonctions en télétravail. Il a participé à la conférence de presse de vendredi par vidéoconférence.

Par ailleurs, vingt et une personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et 24 autres personnes sont à l’hôpital, ce qui porte à 45 le nombre total de personnes hospitalisées. Parmi les personnes hospitalisées, 29 sont âgées de plus de 60 ans. Onze personnes sont sous respirateur artificiel.

Une personne âgée de 50 à 59 ans dans la zone 2 est décédée des suites de la COVID-19.

Les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent d’être les plus touchées, qu’il s’agisse du taux de personnes hospitalisées ou de celles qui se trouvent à l’unité de soins intensifs.

Parmi les nouveaux cas annoncés aujourd’hui, il y a 228 cas dans la zone 1 (région de Moncton), 265 cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), 43 cas dans la zone 3 (région de Fredericton), 100 cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), trois cas dans la zone 5 (région de Campbellton), 26 cas dans la zone 6 (région de Bathurst) et 17 cas dans la zone 7 (région de Miramichi).

Il y a eu 190 rétablissements.

Quelque 82,9 % des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés; que 90,2% ont reçu leur première dose; et que 20,3% ont reçu une dose de rappel.

Afin de préserver l’approvisionnement en doses du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les futures cliniques pour l’administration des doses de rappel à l’intention des personnes âgées de 12 à 29 ans, les groupes présentement admissibles se verront offrir le vaccin de Moderna lors des cliniques pour les doses de rappel, peu importe le vaccin qu’ils ont reçu pour leurs doses précédentes.

Nouvelles mesures

Le gouvernement provincial adopte aussi de nouvelles mesures afin d’atténuer les répercussions sur le système de santé, à compter du mardi 4 janvier à 23h59.

Les tests PCR seront réservés aux groupes suivants :

· les personnes dans des milieux à risques élevés, y compris les travailleurs de la santé ainsi que les personnes qui habitent ou travaillent dans des établissements de soins de longue durée, des refuges pour sans-abri et des établissements correctionnels;

· les personnes qui présentent des symptômes et qui sont âgées de 50 ans et plus;

· les personnes qui présentent des symptômes et qui sont immunodéprimées ou enceintes;

· les personnes qui ont besoin de subir un test PCR pour effectuer un voyage; et

· les personnes ciblées comme prioritaires par la Santé publique.

Toutes les autres personnes, y compris celles qui présentent des symptômes mais qui sont âgées de moins de 50 ans et qui n’habitent pas dans un milieu vulnérable, devront subir un test de dépistage rapide lorsqu’elles présentent des symptômes. Un résultat positif à un test de dépistage rapide sera traité comme un résultat positif à la COVID-19, et les gens devront inscrire leur résultat par l’entremise d’un nouveau formulaire, qui sera disponible en ligne la semaine prochaine. Ils devront également respecter les nouvelles mesures relatives à l’isolement.

La Santé publique adopte une période d’isolement plus courte pour les personnes ayant obtenu un résultat positif. Ce changement est apporté pour aider à prévenir des pénuries de personnel chez les travailleurs qui soutiennent les infrastructures essentielles, y compris les soins de santé, les soins de longue durée, l’électricité, l’eau, l’application de la loi, les transports, la sécurité alimentaire, la garde d’enfants et l’éducation.

Les personnes vaccinées qui obtiennent un résultat positif, ainsi que les personnes vaccinées qui ne présentent pas de symptômes et qui sont un contact étroit d’un membre de leur ménage, devront s’isoler pendant cinq jours. Les personnes non vaccinées qui obtiennent un résultat positif, ainsi que les personnes non vaccinées qui ne présentent pas de symptômes et qui sont un contact d’un membre de leur ménage, devront s’isoler pendant 10 jours.

Les contacts étroits à l’extérieur d’un ménage devront porter le masque en permanence, éviter de se rendre dans des milieux vulnérables et de visiter des personnes vulnérables, et limiter leurs contacts le plus possible pour une période d’au moins 10 jours.

Lorsqu’ils mettent fin à leur période d’isolement, les gens devront porter un masque en permanence, éviter de se rendre dans des milieux vulnérables et ne pas participer à des rassemblements pendant les cinq jours suivants. Si un contact étroit présente des symptômes, on lui demandera de subir un test de dépistage rapide, à moins qu’il ne réponde aux exigences pour un test PCR.

En raison du nombre élevé de cas ainsi que du manque de ressources, il n’est plus possible d’effectuer la recherche des contacts au sein du grand public. On demandera plutôt aux gens qui obtiennent un résultat positif d’informer leurs contacts étroits et les membres de leur ménage. La recherche des cas et des contacts sera réservée principalement aux personnes dans les milieux vulnérables pour aider à prévenir la transmission parmi les gens qui sont le plus susceptibles d’être hospitalisés.

Répercussions sur le système de santé

Les hôpitaux au sein du Réseau de santé Horizon et du Réseau de santé Vitalité fourniront uniquement les services d’urgence ainsi que des les services urgents. Les interventions chirurgicales, les actes médicaux et les services de laboratoire non urgents seront reportés.

«Je comprends les répercussions que cette mesure aura sur de nombreux patients en attente d’une chirurgie ou d’un test diagnostique», a affirmé la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

«Je sympathise avec les patients et les familles qui seront touchés par ce changement nécessaire. Malheureusement, le variant Omicron aggrave déjà la pénurie de personnel au sein du système de santé, et nous nous attendons à ce que cette situation deviennent encore plus difficile alors que nous traversons cette nouvelle vague de COVID-19.»