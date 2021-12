COVID-19: les élèves ne retourneront pas dans les écoles le 10 janvier

En raison de la propagation rapide du variant Omicron, les élèves passeront à l’apprentissage à la maison à compter du 11 janvier. Cette mesure demeurera en vigueur pendant au moins deux semaines, et elle sera ensuite évaluée chaque semaine.

«Je sais que cette situation n’est pas idéale», a dit le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

«L’apprentissage en personne est plus efficace pour de nombreux élèves. Je sais que les élèves comptent sur des services et programmes liés à la santé mentale et à la sécurité alimentaire qui sont offerts par l’entremise des écoles.»

Les mesures provisoires actuelles relatives aux sports scolaires et aux activités parascolaires demeureront en vigueur durant cette période. Ces mesures comprennent l’interdiction de pratiquer des sports organisés et toute autre activité organisée pour les enfants âgés de moins de 12 ans. En ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans et plus, les pratiques et les activités d’entraînement sont autorisées au sein d’une seule et même équipe à la fois.

M. Cardy a également annoncé les nouvelles directives de la Santé publique pour les garderies éducatives. Même si les enfants et les membres du personnel ne seront toujours pas autorisés à se rendre à l’établissement s’ils présentent un nouveau symptôme ou si un symptôme s’aggrave, ils pourront désormais retourner à la garderie après avoir obtenu un résultat négatif à un test de dépistage rapide. Les enfants et les membres du personnel qui présentent un symptôme constant et récurrent, comme les allergies saisonnières, pourront continuer à se rendre à la garderie sans subir de test.