Les grands disparus: un survol de l’année 2021…

Plusieurs personnalités publiques et personnes remarquables nous ont quittés au cours des derniers mois. L’Acadie Nouvelle vous propose aujourd’hui un survol de quelques-uns des grands disparus de l’année 2021.

Jackie Vautour (1930-2021)

Figure de résistance, symbole de ténacité, Jackie Vautour aura marqué l’histoire de l’Acadie. Le rebelle du comté de Kent a combattu jusqu’au bout la décision du gouvernement fédéral d’exproprier plusieurs villages et plus d’un millier de résidents pour permettre la création d’un nouveau parc national en 1969. Malgré la destruction de sa maison de Claire-Fontaine, il est retourné installer une cabine dans le parc avec son épouse Yvonne pour continuer à y vivre, sans l’autorisation de Parcs Canada. Ces dernières années, il a participé à une lutte des expropriés devant les tribunaux dans l’espoir de faire reconnaître des titres autochtones sur les terres réclamées et des droits territoriaux de Métis acadiens, mais sans succès jusqu’à présent. Jackie Vautour est décédé le 7 février à l’âge de 91 ans.

Raymond Guy LeBlanc (1945-2021)

Une des voix poétiques les plus puissantes de l’Acadie s’est éteinte. Raymond Guy LeBlanc a été le premier écrivain à publier un recueil en Acadie en 1972. Son célèbre Cri de terre est considéré comme l’un des trois textes fondateurs de la poésie acadienne contemporaine. Natif de Saint-Anselme, le poète et musicien de Moncton a publié cinq recueils, dont Chant d’amour et d’espoir en 1988, La mer en feu en 1993, Archives de la présence en 2005 et Empreintes en 2011 et des poèmes dans plusieurs revues. Au cours de sa carrière, il a notamment travaillé comme chargé de cours en philosophie et en français à l’Université de Moncton, mais aussi recherchiste à Radio-Canada Acadie, chez les producteurs Connexions et CinImage, et à la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick (aujourd’hui nommée Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick). Raymond Guy LeBlanc nous a quitté le 28 octobre à l’âge de 76 ans.

Béatrice Doiron (1927-2021)

Originaire de Néguac, Béatrice «Bibi» Doiron a marqué l’histoire du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle a été élue au poste de mairesse de Bas-Caraquet en 1974. Elle est devenue la deuxième femme au Nouveau-Brunswick, après Marion Upton, élue mairesse de Minto en 1967, et la première francophone à accéder à la tête d’une municipalité. Diplômée de l’Académie Ste-Famille de Tracadie, elle débuta sa carrière en enseignement à Bas-Caraquet. Cette pionnière acadienne s’est aussi distinguée par son implication au sein de divers organismes comme les Majorettes, la Marina de Bas-Caraquet, le Festival marin, la Caisse Populaire, Les Résidences Le Vent du Nord, l’AFMNB, l’AEEFNB. Béatrice Doiron s’est éteinte le 5 septembre à l’âge de 94 ans.

Sylvio Bourque (1959-2021)

Ce champion du tir au poignet est le plus grand médaillé canadien de l’histoire de son sport aux Championnats du monde avec pas moins de 26 podiums. L’Acadien originaire de Grande-Digue s’entraînait sans relâche pour battre des records et faire plier ses adversaires. Si ses exploits en tant qu’homme fort ont forgé sa renommée, sa contribution dans l’avancement de la course à pied au Nouveau-Brunswick ne sera également jamais oubliée. On lui doit, entre autres, les naissances du banquet annuel de Course Nouveau-Brunswick, de son Temple de la renommée et du fameux 15 km de Grande-Digue.

L’enseignant à la retraite s’est noyé au large de Kouchibouguac le 17 août. Sylvio Bourque avait 62 ans.

Raymond Guy LeBlanc – Gracieuseté Béatrice Doiron a été la première femme élue à un poste de maire au Nouveau-Brunswick. Elle est devenue mairesse de Bas-Caraquet en 1974. – Archives Sylvio Bourque s’entraînait sans relâche pour battre des records et faire plier ses adversaires. – Archives

Paul Surette (1946-2021)

Cet historien a produit bon nombre de livres et atlas consacrés à l’histoire de l’Acadie. Parmi ses ouvrages, on note l’Atlas de l’établissement des Acadiens aux trois rivières du Chignectou: 1660-1755, ainsi que l’Atlas de l’établissement des Acadiens au Beaubassin, 1660 à 1755: Le Grand Marais, Tintamarre et le Lac. Ceux qui l’ont fréquenté se souviennent d’un homme solitaire, passionné et méticuleux. Paul Surette est décédé le 4 novembre à l’âge de 75 ans.

Rhéal Cormier (1967-2021)

Un très grand athlète et bel ambassadeur de la province nous a quitté cette année. Originaire de Saint-André-LeBlanc près de Cap-Pelé, Rhéal Cormier aura fait la fierté des amateurs de baseball du Nouveau-Brunswick. Le gaucher a porté l’uniforme des Expos en 1996 et en 1997, en plus d’évoluer pour les Cardinals de St. Louis, les Red Sox de Boston, les Phillies et les Reds de Cincinnati au fil de sa carrière de 16 saisons dans les ligues majeures, de 1991 à 2007. Sur la scène internationale, l’Acadien a représenté deux fois le Canada aux Jeux olympiques: à Séoul, en 1988, puis à Pékin, en 2008. Il est intronisé au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick le 7 juin 2014. Rhéal Cormier s’est éteint le 8 mars à l’âge de 53 ans.

Robert Melanson (1960-2021)

L’Acadie a aussi perdu cette année une ardent défenseur de la langue française, amateur d’art et homme de théâtre doté d’une grande culture. Patriote acadien de longue date et ancien candidat au Parti acadien, Robert Melanson a été président de la SANB de 2018 à 2020. Celui qui a grandi à Rogersville a étudié à l’École nationale de théâtre du Canada, où il a été le premier Acadien accepté en interprétation. Il a œuvré pendant 25 ans à promouvoir la littérature et les écrivains francophones à la barre de la librairie La Grande Ourse. Son plus grand legs aura été celui d’avoir contribué à l’essor de la littératie dans toute la francophonie de l’Atlantique, et participé à mettre sur pied nombre d’événements littéraires, dont le Salon du Livre de Dieppe. Robert Melanson s’est éteint le 3 novembre à l’âge de 61 ans.

Armand Lavoie (1928-2021)

Cet allié majeur de la scène culturelle à Tracadie, amoureux de la musique, aura laissé sa marque dans la région. Originaire de Pointe-à-la-Croix Armand Lavoie déménage en 1961, à Tracadie et sera agronome pour la province du Nouveau-Brunswick jusqu’à une retraite partielle en 1992. À son arrivée, il fonde la Chorale Lafrance, une chorale mixte qu’il dirigera durant près d’un demi-siècle. Pendant dix ans, il organise les festivals de musique du Bas-Gloucester, et contribue étroitement à la mise sur pieds de la chorale de jeunes «Les Voix de la marée montante». On lui doit également l’installation de grandes orgues dans l’église Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste de Tracadie. Armand Lavoie est décédé le 3 novembre à l’âge de 93 ans.