Avis d’ébullition en vigueur partout à Grand-Sault

En raison d’une fuite d’eau majeure survenue au cours des premières heures de l’année 2022, un avis de faire bouillir l’eau a été émis par le ministère de la Santé pour l’ensemble du territoire de la Ville de Grand-Sault.

La mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

En raison de cet avis, toute l’eau destinée à la consommation ou servant à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de cubes de glace, au lavage de fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire doit être bouillie à forte ébullition pendant au moins une minute.

À moins de nouvel avis contraire de la part du ministère de la Santé, il n’est pas nécessaire de faire bouillir l’eau utilisée à d’autres fins domestiques.