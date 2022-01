Indian Mountain: un accident de la route fait trois blessés

Un accident de la route survenu dimanche après-midi a fait trois blessés dans le secteur Indian Mountain, au nord-ouest de Moncton.

La collision, qui implique deux véhicules automobiles, a eu lieu vers 14h15, à la hauteur du 3800 route 126.

À leur arrivée sur les lieux, les équipes d’urgence formées de membres de la GRC, d’Ambulance NB et du Service d’incendie de Moncton ont localisé une camionnette et une berline avec des dommages considérables et trois personnes qui étaient blessées.

Trois ambulances ont été dépêchées sur les lieux alors que les autorités procédaient à la fermeture de la circulation dans les deux sens sur la route 126.

Les blessés ont été transportés dans des hôpitaux de la région de Moncton.

La GRC enquête sur les causes de l’accident survenu alors que l’ensemble des routes de la province étaient enneigées et glissantes dimanche après-midi.