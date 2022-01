Liam est demeuré au sommet de la liste des prénoms de bébé les plus populaires en 2021

Le prénom de bébé le plus populaire au Nouveau-Brunswick en 2021 est une fois de plus Liam, le prénom de nouveau-né le plus populaire dans la province depuis pas moins de sept ans.

Depuis 2015, ce sont 379 enfants qui ont reçu Liam comme prénom, a indiqué Service Nouveau-Brunswick.

Parmi les autres prénoms populaires cette année on retrouve William, Charlotte, Oliver, Benjamin, Noah, Owen, Levi, Thomas, Jackson, Henry, Olivia, Jacob, Hudson, Jack, James, Theodore, Sophia, Logan, Ellie, Gabriel, Paisley, Lincoln, Eli, Sophie, Willow, Isla, Emma, Ella, Abigail, Lucas et Jaxon.

D’après les résultats préliminaires dévoilés par le Bureau des statistiques de l’état civil de Service Nouveau-Brunswick, 5560 enfants sont nés dans la province entre le 1er janvier et le 17 décembre.

Ce nombre risque de signifier une baisse du nombre des naissances au cours de l’année 2021 par rapport à l’année précédente, à moins d’un boom des naissances dans le dernier droit du mois de décembre.

En 2020, 6222 enfants sont nés au Nouveau-Brunswick. Les 10 noms les plus populaires cette année-là étaient Liam, Olivia, Jack, Noah, Jackson, Amelia, Oliver, William, Lincoln et Charlotte.

«Félicitations à toutes les familles qui ont célébré une naissance au cours de la dernière année. Je me joins à vous tous pour célébrer cette importante étape et je vous souhaite une vie heureuse et en santé», a déclaré par voie de communiqué la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson.