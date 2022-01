Mort d’un homme lors d’une opération policière: une enquête indépendante est demandée

La GRC au Nouveau-Brunswick a demandé à un organisme indépendant de la Nouvelle-Écosse de mener une enquête à la suite de la mort d’un homme qui est survenue à la suite d’une opération policière.

Le 31 décembre 2021, vers 3h47 du matin, des membres du Détachement de Hampton ont reçu une plainte et se sont rendus à une résidence de Kingston où ils se sont retrouvés en présence de l’homme faisant l’objet de la plainte.

À un certain moment, les deux policiers présents ont déchargé leur arme à feu en raison de l’évolution de la situation, a indiqué la GRC par voie de communiqué.

Les premiers secours ont été immédiatement administrés sur place et l’homme a été transporté à l’hôpital, où il est décédé.

Un membre de la GRC a été blessé dans le cadre de l’incident et a reçu des traitements à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. L’agent est maintenant de retour à la maison.

La GRC au Nouveau-Brunswick dit vouloir faire preuve de transparence envers les collectivités qu’elle dessert.

Conformément à la pratique qui est de mise lors d’incidents graves, l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse mènera une enquête sur l’incident.

L’organisme indépendant a le mandat d’enquêter sur les incidents graves, comme un décès, des lésions graves, des agressions sexuelles et tout autre événement du genre qui implique des agents de police.

À la fin de chaque enquête, l’organisme détermine si des accusations criminelles doivent ou non résulter des actions menées par les policiers.

Dans le cadre de son enquête, l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Nouvelle-Écosse examine la scène et tente de récolter toutes les preuves matérielles.

Elle doit également surveiller l’état de santé de toute personne qui a été blessée et consulter le personnel médical sur la nature et la cause des blessures ou consulter le médecin légiste en cas de décès.

L’enquête implique de plus la participation de possibles témoins, y compris les témoignages des policiers impliqués dans l’incident.

Les policiers de la GRC impliqués dans l’incident mortel se sont vu offrir par leur employeur des services de soutien.

Leur statut au sein de la police est en cours de révision, a fait savoir la GRC.