Péninsule acadienne: une infiltration de sel à l’origine de nombreuses pannes de courant

Un bris d’équipement causé par une infiltration de sel serait à l’origine d’un grand nombre de pannes de courant ayant touché la Péninsule acadienne au cours des derniers jours, confirme Énergie NB.

Encore une fois, plus de 4000 foyers de la région ont été privés d’électricité dimanche.

Depuis la semaine dernière, la Péninsule acadienne, plus particulièrement la région des îles Lamèque et Miscou, a été touchée par des pannes majeures, dont certaines qui ont persisté pendant plusieurs heures.

«Nous nous excusons de tout inconvénient que cette panne cause à nos clients aujourd’hui et nous affairons à faire les réparations le plus vite possible», dit Sheila Lagacé, porte-parole chez Énergie NB.