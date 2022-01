Un fugitif de la Nouvelle-Écosse arrêté à Cocagne

L’année 2021 s’est bien mal terminée pour Shawn Kenneth Hughes, un individu recherché qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation en Nouvelle-Écosse.

L’homme de 27 ans, qui est originaire de South Branch, a été arrêté par des policiers de la GRC en milieu de semaine dernière alors qu’il se trouvait à Cocagne, au Nouveau-Brunswick.

Le Groupe tactique d’intervention de la GRC au Nouveau-Brunswick a exécuté un mandat de perquisition à Cocagne le 29 décembre et a réussi à retrouver le fugitif dans une résidence de la communauté située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Moncton.

L’individu était recherché en lien avec un certain nombre d’infractions (incendie criminel, voies de fait et profération de menaces) à la suite d’incidents survenus entre avril et décembre 2021 dans la région de Colchester.

La GRC du District du comté de Colchester a rapatrié Shawn Kenneth Hughes en Nouvelle-Écosse en prévision de sa prochaine comparution en Cour provinciale à Truro.