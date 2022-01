COVID-19: 2548 nouveaux cas et plus de 500 travailleurs de la santé en isolement

Plus de 500 employés des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick sont en isolement en raison de la COVID-19.

Quelque 461 employés du Réseau de santé Horizon et 69 employés du Réseau de santé Vitalité sont en isolement à cause de la COVID-19.

«Nous surveillons attentivement le système de santé, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Sherphard. Le variant Omicron se propageant au Nouveau-Brunswick, le nombre de cas continuera à augmenter et affectera les travailleurs du secteur de la santé.»

La Santé publique indique que 17 personnes se trouvent aux soins intensifs et 34 autres sont à l’hôpital, ce qui porte à 51 le nombre total de personnes hospitalisées. Du nombre de personnes hospitalisées, 33 ont plus de 60 ans et 12 sont sous ventilateur.

Les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent d’être les plus touchées, qu’il s’agisse du taux de personnes hospitalisées ou aux soins intensifs.

Un total de 2548 nouveaux cas ont été recensés depuis la dernière mise à jour, le 31 décembre. Ces nouveaux cas sont répartis ainsi: 797 le 1er janvier, 829 le 2 janvier et 922 le 3 janvier.

Parmi les nouveaux cas recensés, il y en a 697 dans la zone 1 (région de Moncton), 1070 dans la zone 2 (région de Saint-Jean), 299 dans la zone 3 (région de Fredericton), 132 dans la zone 4 (région d’Edmundston), 58 dans la zone 5 (région de Campbellton), 149 dans la zone 6 (région de Bathurst) et 143 dans la zone 7 (région de Miramichi).

Deux personnes de la zone 3 (région de Fredericton) sont décédées des suites de la COVID-19, l’une âgée de 60 à 69 ans et l’autre de 70 à 79 ans.

Il y a eu 435 rétablissements.

À ce jour, 82,9% des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés; 90,3% ont reçu leur première dose et 21,2 % ont reçu une dose de rappel.

Fin de la publication des avis d’exposition

Santé publique ne signalera plus les expositions publiques, car elle modifie son approche quant à la recherche des contacts parmi les membres du public. En raison de la transmissibilité élevée d’Omicron, les Néo-Brunswickois sont encouragés à prendre toutes les précautions nécessaires lorsqu’ils sortent en public.

«Le variant Omicron est si contagieux que les gens doivent partir du principe que le virus est présent partout et qu’ils courent un risque élevé de contracter la COVID-19 à tout moment», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell.

Le vaccin Moderna est disponible

La réserve nationale de vaccins Pfizer étant limitée jusqu’en avril 2022, les cliniques de vaccination du Nouveau-Brunswick n’offriront que le vaccin Moderna aux personnes âgées de plus de 30 ans. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande que le vaccin Pfizer soit réservé aux personnes âgées de 12 à 29 ans, car le risque de myocardite ou de péricardite pour cette cohorte diminue avec ce vaccin. Le risque avec le vaccin Moderna est moins élevé chez les personnes âgées de plus de 30 ans.

«Moderna est un vaccin efficace et sans danger, et en raison du nombre croissant de cas de COVID-19 dus au variant Omicron, il est de plus en plus important que les personnes reçoivent leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19, a déclaré la Dre Russel.» Elle mentionne également que dorénavant, pour la plupart des voyages internationaux, y compris à destination des États-Unis, il est acceptable d’être vacciné avec des doses de vaccins différents.

À compter du 11 janvier, les écoles passeront à l’apprentissage à domicile. Cette mesure demeurera en place pendant au moins deux semaines, puis elle sera réévaluée.