Dominique Doucette tente sa chance en Colombie

Une jeune restigouchoise est actuellement en Colombie afin de représenter le Canada dans le cadre d’un concours de personnalité d’envergure internationale.

La pandémie mondiale l’a d’abord fait hésiter. Mais, au final, le virus ne l’a pas dissuadée de se prêter à l’exercice.

Originaire de Campbellton, Dominique Doucette commence l’année sous le soleil, dans l’hémisphère sud. Elle s’est envolée samedi en direction Manizales en Colombie où elle entend bien mettre la main sur les grands honneurs de la 50e présentation du concours Reinado Internacional Del Café. Ce concours est l’un des événements phares de la Feria de Manizales, le grand carnaval de l’endroit.

«C’est vraiment un des beaux concours du genre. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec d’anciennes participantes et elles m’ont dit de ne pas rater ma chance, qu’elles avaient adoré. Jusqu’à présent, elles n’ont pas tort, on est vraiment traité avec grande classe par l’organisation», raconte l’Acadienne en direct de la Colombie.

Car celle-ci ne s’en cache pas, elle n’a pas dit oui sur le champ, ce pays de l’Amérique du Sud ayant la réputation de ne pas être des plus sûrs pour les étrangers. Le policier qui lui est assigné en permanence pour chacun de ses déplacements démontre bien cette réalité. Et à cela s’ajoute également la situation de la pandémie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a tardé avant de publiciser sa participation à ce concours.

«Je ne voulais pas le crier sur tous les toits tant que je n’étais pas là. J’aurais pu recevoir un test positif au virus tout juste avant mon départ ou devoir rebrousser chemin en cours de route. Je préférais donc faire profil bas jusqu’à ce que ma situation soit en ordre», note la candidate.

Pour ce qui est de la COVID-19, les mesures sont strictes. Les participantes au concours ont été dépistées dès leur arrivée et le sont régulièrement par la suite. Certaines ont d’ailleurs dû rebrousser chemin à la suite d’un test positif.

«On fait vraiment attention. Tout le monde ici porte son masque, il y a des infirmières sur place pour les tests et pour prendre notre température. C’est strict, mais ça ne me dérange pas, car en fin de compte ça me permet quand même de voyager et de vivre une expérience hors du commun. Les restrictions n’enlèvent rien à cela», ajoute-t-elle.

Pour ce qui est du concours comme tel, Dominique sait à quoi s’en tenir. Celle-ci n’en est pas à ses premières armes. Elle a remporté le titre de Miss Canada en 2015 puis celui du Miss Teen Universe en 2016 lors de la compétition internationale qui avait lieu au Panama. En 2018, elle fut l’une des sept duchesses du Carnaval de la ville de Québec. En 2020 elle a terminé dans le top 10 (7e pour être exact) du concours Miss Univers Canada. C’est d’ailleurs cette participation qui lui a valu l’invitation pour le Reinado Internacional Del Café puisque la représentante canadienne est issue de la franchise du Miss Univers Canada.

Dans la vie de tous les jours, la représentante canadienne demeure depuis quelques années dans la région de Québec où elle a d’abord été étudiante universitaire et qui travaille désormais dans le domaine des ressources humaines.

Arrivée dimanche matin en Colombie, Dominique est déjà au travail. Tout au long de la semaine, elle participe à des activités promotionnelles (visites de lieux historiques, entrevues, conférences de presse, etc.). Sa première sortie sur les planches se fera vendredi. Elle défilera ensuite samedi lors du grand concours aux côtés de 27 autres concurrentes.

Âgée de 26 ans, Dominique aura du pain sur la planche pour se frayer un chemin jusqu’au sommet de ce concours. C’est qu’au cours des 49 premières présentations de ce concours, une seule Canadienne – Alicia Panikian en 2006 – a remporté le titre.

Marta Magdalena Stepien a pour sa part terminé au second rang en 2018.