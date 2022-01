Les ours polaires du N.-B. n’ont pas froid aux yeux

Pandémie ou non, ce n’est pas la COVID-19 qui a empêché les plus hardis de sauter à l’eau le 1er janvier.

Donald Landry de Dieppe peut maintenant être considéré comme un habitué à cette tradition annuelle. Lui, son fils Denis de Dieppe et Michael Martin de Shediac sont les trois seuls à avoir bravé l’eau froide du détroit de Northumberland à partir du quai de Pointe-du-Chêne, le 1er janvier.

«J’ai fait ça à Tracadie pendant plusieurs années. Après ça, je l’ai fait à Dorchester plusieurs fois. À l’an 2000, je me rappelle que c’était une grosse affaire. C’était à Sheila. Dans ce temps-là il y avait une petite marina», raconte l’homme originaire de la Péninsule acadienne, lors d’une conversation téléphonique lundi matin, dans le confort de son domicile à Dieppe. Son fils Denis a sauté plusieurs fois à l’eau avec lui.

L’année passée, il avait lancé le message aux jeunes à l’aide de Monette Léger, artiste multidisciplinaire reconnue, pour plonger le premier de l’an au quai de Pointe-du-Chêne. Finalement, il avait été le seul à le faire à cet endroit en 2021.

«Cette année, mon garçon (Denis) est venu, et puis un autre ami du groupe, Michael Martin. Alors on l’a fait à trois», ajoute celui qui n’a pas peur de se mouiller. À Pointe-du-Chêne, il faut plonger dans une trentaine de pieds d’eau.

«Dans les autres places, comme à Tracadie, il y a une plate-forme. À Dorchester c’est un lac et ce n’est pas creux. Peut-être que les gens craignent de sauter dans 30 pieds d’eau», dit l’homme de 69 ans.

Celui qui n’a pas froid aux yeux avoue tout de même que la première fois qu’il a sauté à Tracadie, il hésitait. Néanmoins, il a fini par le faire. «J’ai fait le saut, et ce n’était pas frette pantoute, dit le principal intéressé. Je me suis roulé dans la neige quand j’ai sorti. Il faut penser que l’eau est plus chaude que l’air. Je pourrais aussi dire le contraire, l’air est plus froid que l’eau.»

Donald Landry a trouvé l’eau froide cette année. Il croit que c’est peut-être parce qu’il est allé plus creux.

«J’aurais aimé nager un petit peu, dit-il, mais j’ai trouvé l’eau froide et je n’ai pas nagé, je suis sorti aussitôt.»

Celui qui a travaillé longtemps dans le domaine de la construction a l’intention de le refaire l’année prochaine, possiblement au même endroit. Il aimerait toutefois qu’un organisme local prenne la responsabilité d’organiser l’événement. M. Landry encourage les gens à se lancer. Il croit que ce traitement choc est bon pour ceux et celles qui ont des problèmes d’arthrite ou de rhumatisme.

Donald Landry a trouvé l’eau froide cette année. – Gracieuseté

Eel River Bar et Dorchester

Des étudiants internationaux de l’école secondaire anglophone de Dalhousie n’ont pas eu peur de se mouiller eux non plus le 1er janvier.

C’est la neuvième année que la Dalhousie Regional High School (DRHS) organise l’événement. Pour plusieurs d’entre-eux, c’est une occasion de se souvenir de leur séjour au Canada. L’activité a eu lieu à Eel River Bar, plus précisément à Eel River Side. Selon la coordonnatrice du programme pour les élèves internationaux à DRHS, Sally Frees, 23 élèves de différents pays, dont le Japon, la Finlande, l’Espagne, Hong Kong en Chine ont bravé l’eau froide du Canada. Une étudiante de l’Allemagne a même plongé deux fois, une fois seule et à une autre reprise avec deux amies allemande et française. Une dame de 71 ans qui accompagnait le groupe a elle aussi plongé à l’eau.

Dan Matthews, secrétaire du Club Lions de Dorchester, a mentionné que 36 personnes avaient pris part à l’événement, dont quelques étudiants internationaux de l’école secondaire de Riverview. Selon M. Matthews, ces derniers sont originaires de la Corée, Turquie, l’Allemagne et la Suisse.

«C’est le double de la participation de l’année passée. Étant donné les circonstances avec la COVID-19, c’est une excellente représentation», dit-il.

Annulé à Tracadie

En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 et du nombre élevé de cas actifs, le comité organisateur de la traditionnelle baignade des ours polaires 2022 a annulé l’activité qui était prévue le 1er janvier. C’est la deuxième année que le comité organisateur doit procéder ainsi. Lors de sa dernière édition tenue le 1er janvier 2020, l’événement avait établi un record de participation avec 121 participants.