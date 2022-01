Omicron: le système de santé «en alerte maximale»

Les régies, Ambulance NB et le Programme extra-mural sont «en état d’alerte maximale», selon la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Alors que plus de 500 employés des réseaux sont en isolement, les hôpitaux tentent de maintenir les services essentiels à flot.

Le Réseau de santé Vitalité a rehaussé son niveau d’alerte à la phase rouge dans tous ses hôpitaux.

Les visites de personnes de soutien ont également été interdites temporairement dans certains hôpitaux du réseau en raison de possibles expositions au virus.

Les hôpitaux se préparent à accueillir une augmentation des hospitalisations en lien avec le variant Omicron, même si cette vague de nouveaux patients ne s’est pas encore manifestée.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a affirmé vendredi que la province pourrait faire face à près de 150 hospitalisations d’ici la mi-janvier si la province dépasse le cap de 1000 infections quotidiennes.

Lundi, 922 cas ont été dépistés.

Luc Cormier, cardiologue au CHU Dr-Georges-L.-Dumont, croit que ces prévisions sont entièrement plausibles. Le nombre d’infections affecte inévitablement le nombre d’hospitalisations.

«L’augmentation des cas dans la communauté se traduit par une face tout autre de la COVID-19 qu’on a peut-être pas vécu à date. Avant on avait une maladie qui donnait assez souvent des symptômes relativement évidents.»

Le variant Omicron est toutefois moins virulent, mais est très transmissible.

Ces caractéristiques, selon lui, signifient qu’il sera difficile d’éviter que des personnes atteintes du variant à leur insu ne se présentent à l’hôpital, parfois pour recevoir des soins qui ne sont aucunement liés au virus.

«C’est certain qu’il va y avoir des gens avec Omicron qui vont traverser la “frontière” de l’hôpital sans qu’on le sache. Donc ça ajoute toute une dynamique qui va être différente. Il va y avoir de mini éclosions», dit-il.

Le mot d’ordre est maintenant d’aplanir la courbe, tout comme au début de la pandémie, afin d’éviter de surcharger les hôpitaux.

«On encourage les gens à suivre les règles de distanciation pour étaler la courbe le plus longtemps possible pour qu’on n’ait pas un pic trop important, et on invite les gens qui peuvent recevoir une dose de rappel à le faire.»

Il est aussi important de subir des tests rapides à plusieurs reprises en cas de symptômes ou d’exposition au virus, selon le Dr Cormier.

Même si plusieurs travailleurs de la santé qui risquent d’attraper le virus pourraient ne pas avoir de symptômes graves, ils devront tout de même s’isoler, alors que les réseaux sont déjà aux prises avec un important manque de main-d’œuvre.

Le gouvernement du N.-B. a annoncé lundi que 530 employés des réseaux de santé sont actuellement en isolement.

«C’est sûr que c’est extrêmement inquiétant. Un des plus gros problèmes d’Omicron est qu’on a énormément de travailleurs de la santé qui sont en isolement, ce qui va mettre énormément de pression sur le système.»

Il croit toutefois que ce problème sera quelque peu mitigé par la période d’isolement plus courte annoncée récemment par le gouvernement pour les personnes atteintes du virus.

Les personnes vaccinées qui obtiennent un résultat positif, ainsi que les personnes vaccinées qui ne présentent pas de symptômes et qui sont un contact étroit d’un membre de leur ménage, devront s’isoler pendant cinq jours. Les personnes non vaccinées qui obtiennent un résultat positif, ainsi que les personnes non vaccinées qui ne présentent pas de symptômes et qui sont un contact d’un membre de leur ménage, devront s’isoler pendant 10 jours.

«On est au moins rassurés de ne pas faire face avec une forme du virus qui a une maladie plus grave, mais c’est la haute transmissibilité qui est très inquiétante quand même. Souhaitons que la courbe soit la plus courte possible, et souhaitons surtout que ce soit le début de la fin de la COVID-19», dit le médecin.