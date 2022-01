Cour provinciale de Campbellton: toujours pas de réponse du ministre de la Justice

La décision de Fredericton de ne plus doter la Cour provinciale de Campbellton d’un juge permanent continue d’irriter les élus locaux qui n’ont toujours pas obtenu l’assurance d’une rencontre auprès du ministre de la Justice afin de plaider leur cause.

«C’est une décision qui ne fait tout simplement aucun sens et on ne va pas baisser les bras.»

Le maire de Campbellton, Ian Comeau, n’a pas décoléré depuis l’annonce de changements importants touchant le Palais de justice de la ville, institution qui dessert tout le Restigouche.

Les élus de la région n’ont par ailleurs pas eu beaucoup de temps pour digérer les changements imposés par Fredericton.

Annoncés une semaine avant le début de la période des Fêtes, ces changements sont entrés en vigueur ce mardi. Au Restigouche, ces changements consistent en la mutation de la juge Suzanne Bernard vers le district judiciaire de Moncton et au transfert de son poste permanent dans la juridiction d’Edmundston. Du coup, la Cour provinciale de Campbellton se retrouve en début d’année sans poste de juge permanent. La prestation de services sera plutôt assurée par des juges voyageurs.

Le maire de Campbellton confirme avoir envoyé une lettre demandant à la province de revenir sur sa décision d’abolir le poste de juge permanent à Campbellton. La Commission des services régionaux du Restigouche a fait de même le 21 décembre dernier. Ni l’un ni l’autre n’a obtenu de précision de la part de la province.

«Je n’ai rien reçu. Pas un coup de fil, pas une lettre. Le gouvernement nous impose un changement aussi important et on n’est pas capable de nous avertir et de nous expliquer les raisons. On ne nous permet même pas de plaider notre cause. C’est très frustrant», clame M. Comeau, qui craint une fin de non-recevoir comme ce fut le cas pour les demandes des élus dans le dossier du Palais de justice de Caraquet.

Le chiffre magique

Du côté de la province, on soutient que ce changement est dû à la baisse du nombre de cas traités à la Cour provinciale. Le chiffre magique pour justifier la présence d’un juge permanent est de 1200 cas par année. Il est vrai que l’achalandage à Campbellton a diminué. La dernière fois que la Cour restigouchoise a atteint ce chiffre remonte à 2012. On y avait alors dénombré 1269 cas. De 2013 à 2019, la moyenne a plutôt été de 937 cas, les extrêmes étant au plus bas de 781 (en 2014) et au plus haut de 1107 (en 2017).

S’il ne conteste pas ces chiffres, M. Comeau tend à les mettre en perspective. Selon lui, le fait que le Palais de justice de Campbellton a été chamboulé par des problèmes de ressources humaines au niveau des postes de procureurs de la Couronne pendant plusieurs années (départs et remplacements) aurait certainement contribué à ralentir le processus judiciaire.

Considérant la grandeur du territoire que dessert le district judiciaire du Restigouche, M. Comeau persiste à croire que même avec un nombre légèrement inférieur aux exigences du ministère, la présence d’un juge à temps plein dans la région est tout à fait justifiable.

«On demande toujours plus à notre population. On craint que ce soit encore elle qui paye le prix de cette décision. Il ne faut pas oublier non plus que c’est ici – à Campbellton – qu’on retrouve l’hôpital psychiatrique de la province (Centre Hospitalier Restigouche) où l’on envoie les prisonniers de partout subir des évaluations psychiatriques. On a clairement besoin d’un juge à temps plein ici», martèle le maire qui réitère au passage sa demande au ministre.

«On veut le rencontrer, on veut des réponses.»