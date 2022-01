Deux ans pour embaucher 32 infirmières praticiennes

Le gouvernement provincial a embauché 32 infirmières praticiennes, environ deux ans après en avoir fait la promesse. En 2018, ces «super infirmières» rencontraient pourtant des difficultés à obtenir un emploi à la hauteur de leurs compétences au Nouveau-Brunswick.

Pourquoi le ministère de la Santé a-t-il mis si longtemps à recruter ces professionnelles, capables de diagnostiquer et de traiter des patients comme un médecin de famille? Il n’a pas fourni d’explications à l’Acadie Nouvelle.

Il a seulement précisé avoir affecté 23 d’entre elles dans de nouvelles cliniques offrant des soins primaires à Moncton, à Saint-Jean et à Fredericton.

«C’est difficile de monter des cliniques», fait remarquer la présidente de l’Association des infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick, Raelyn Lagacé.

La professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson, remarque de plus que l’emploi d’infirmières praticiennes pour les soins primaires est récent dans la province.

«J’imagine qu’il y a eu du retard au niveau de la planification et de l’organisation», avance-t-elle.

La chercheuse ajoute que le recrutement du gouvernement a commencé en même temps que la pandémie de COVID-19.

Infirmières praticiennes libres

Mme Lagacé constate que le nombre d’emplois disponibles a beaucoup augmenté ces dernières années pour les infirmières praticiennes, dans le contexte d’une pénurie de professionnels de la santé.

«Il y a tellement d’endroits où les infirmières praticiennes peuvent travailler en dehors des régies: entreprises, cliniques virtuelles…», indique de surcroît Mme Lagacé, pointant la détérioration de leurs conditions de travail chez Vitalité et Horizon.

Elle note que 30 de ces professionnelles, sur un total de 170, fournissent des soins dans des cliniques privées dans la province. Ce nombre était de 14 seulement en 2019.

«La plupart des infirmières praticiennes qui travaillent en clinique privée exercent aussi pour une régie à temps plein, nuance Mme Lagacé. Beaucoup offrent leurs services privés par vidéo ou par téléphone. La pandémie a beaucoup renforcé le phénomène.»

Cliniques privées

Pour l’instant, le gouvernement refuse de rembourser les soins qu’elles fournissent en dehors du secteur public.

Mme Johnson approuve ce choix. La chercheuse craint l’instauration d’un système de santé parallèle aux régies, tandis que 56% des Néo-Brunswickois accèdent à des soins primaires en temps opportun (cinq jours ou moins).

«On a déjà une pénurie de main-d’œuvre dans les soins de santé primaire. Si on accepte que leurs fournisseurs aient l’option de travailler au privé, ça risque d’empirer le problème», croit-elle.

Elle s’inquiète aussi d’une potentielle augmentation de l’inégalité dans l’accès aux soins de santé.

«On s’enligne vers un système à deux vitesses, un pour les personnes nanties et un pour les gens défavorisés, déplore Mme Johnson. Il y a des preuves qu’un système de santé privé est moins équitable à long terme, car on y prend des décisions pour des raisons économiques et non pour de meilleures pratiques.»

Cabinets multidisciplinaires

Le directeur du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, Stéphane Robichaud, se préoccupe moins de la création d’un secteur de santé privé.

Il regrette en revanche que la province ait le pourcentage le plus élevé de cabinets individuels au pays, avec 55% de médecins travaillant seuls, contre 15% au Canada.

M. Robichaud souhaite que la province encourage les médecins de famille et les infirmières praticiennes à travailler dans les mêmes bureaux que des diététiciens et des travailleurs sociaux, par exemple. Il pense que ce fonctionnement améliorerait l’accès aux soins primaires.

«Il faut un bon cadre d’imputabilité au niveau géographique, avec des conséquences positives quand les services sont bons et inversement, précise M. Robichaud. Il faut bien décrire le résultat qu’on veut et accompagner les changements avec un soutien administratif et des incitatifs.»

Choisir le privé pour sa vie personnelle

L’Acadienne originaire de Bathurst, Lynne Thériault Sehgal, est l’une des premières infirmières praticiennes du Nouveau-Brunswick à exercer sa profession de façon privée seulement. La quadragénaire a conçu son activité de Fredericton à partir de 2017.

«J’avais eu trois enfants en quatre ans et je voulais voir si des postes à temps partiel étaient disponibles, mais il n’y en avait aucun, raconte-t-elle à propos du secteur public. À l’époque, il y avait plus d’infirmières praticiennes que d’emplois pour elles. Il n’y avait donc aucun problème pour me remplacer.»

À travers son site internet, Mme Thériault Sehgal propose aujourd’hui des consultations de 15 minutes par téléphone ou par vidéo. Les séances coûtent de 48$ à 58$ pendant la journée en semaine et ne sont pas remboursées par l’assurance médicale publique.

«Je pense que les gens viennent me voir parce que je prends le temps d’entrer dans les détails au besoin et car je m’assure de donner les meilleurs soins possible, avance-t-elle. Ils ont confiance en moi.»

L’infirmière praticienne a néanmoins mis plus d’un an avant de pouvoir exercer sa profession en dehors des régies de santé. Elle pointe de nombreux obstacles, tels que l’obtention du droit de prescrire des examens médicaux à ses patients dans des hôpitaux publics.

«Quand tu es la première à faire quelque chose, ça prend du temps», ajoute la férue de technologies à propos du temps qu’elle a mis à établir sa notoriété sur internet et à inspirer confiance.

D’autres infirmiers praticiens ont depuis suivi sa voie, de façon peut-être plus simple. Le site internet evisitNB, mis en ligne juste avant la pandémie, en a déjà recruté 17.