L’or blanc pour attirer les touristes malgré la COVID-19

La présence plus accrue de neige dans les régions du nord du Nouveau-Brunswick pourrait représenter une occasion d’attirer des touristes des régions du sud de la province malgré les obstacles que pose la pandémie.

C’est notamment le cas de l’ancien maire d’Edmundston, Cyrille Simard, qui a récemment demandé à la population, sur sa page Facebook, de partager davantage les publications des organisations locales dans leurs réseaux respectifs afin d’attirer plus de touristes dans la région du Madawaska.

M. Simard a fait allusion aux amateurs de sports hivernaux tels que le ski, VTT, motoneige, raquettes, etc. qui, dans les régions du Sud, n’ont pratiquement pas de neige pour les pratiquer actuellement.

Cependant, dans le contexte actuel, est-ce que plus de neige dans le Nord signifie plus d’opportunités en matière de tourisme?

Pour Mario Levasseur et Brad Mann, deux membres de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick, la présence de neige est certes un atout pour favoriser la venue de touristes qui aiment pratiquer ce sport.

«On a de la neige, mais il faut tout de même faire attention, car ce ne sont pas toutes les pistes qui sont confortables à emprunter. Ça passe, mais ça nous prendrait encore un peu plus de neige à certains endroits. Mais c’est sûr que l’on commence à voir du monde de l’extérieur de notre région», a indiqué Mario Levasseur, qui est directeur de la zone 1 (Nord-Ouest) pour la FCMNB.

Brad Mann, qui est aussi président de la Commission de services régionaux du Restigouche et propriétaire d’une entreprise de location de motoneiges, dit avoir reçu des appels de gens des régions de Saint-Jean, de Moncton, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Tout le monde sait que nous avons de la neige. Il va falloir quelques tempêtes de neige dans le Sud pour qu’ils soient à un niveau similaire. Nous, nous sommes déjà dans une meilleure position que dans le Sud. Il nous faudrait une autre bonne tempête et ce serait fantastique.»

Pour sa part, le copropriétaire du Quality Hotel d’Edmundston, Martin La Chapelle, croit que la venue de touristes venant pratiquer des activités hivernales dans la région est une bonne nouvelle après une année 2020 et un début d’année 2021 catastrophique en raison de la pandémie.

Selon M. La Chapelle, la majorité de la clientèle de l’hôtel repose toutefois sur les motoneigistes, même s’il y en a quelques-uns qui se rendent au Nord-Ouest pour pratiquer des sports de glisse comme le ski.

«On a une bonne réponse des gens de l’est et du sud Nouveau-Brunswick. Avec les infrastructures que l’on a, ç’a bien été jusqu’à maintenant et ça continue de bien aller. On a ce que l’on n’avait pas l’an passé.»

«C’est sûr qu’il y a des restrictions et moins de place dans les restaurants, mais si tout est fait selon les règles de l’art, je n’ai aucun problème avec ça. Si tout le monde respecte les règles, on ne voit pas ça d’un mauvais œil.»

Du côté des organismes de promotion du tourisme, les efforts continuent d’être mis de l’avant afin d’inciter les gens à visiter les communautés du Nord lors de la période hivernale.

Dans le cas de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska, la promotion par le biais de campagnes publicitaires sur les médias traditionnels et les médias sociaux est toujours en branle.

Cependant, le variant Omicron, qui se propage comme une traînée de poudre actuellement – et qui touche particulièrement le sud de la province – et le coût de l’essence pourraient refroidir les ardeurs des touristes selon la directrice générale de l’OTEM, Joanne Bérubé-Gagné.

«Il n’y a pas de restrictions entre les zones, mais on s’entend que, quand il y a plusieurs centaines de cas dans les régions de Moncton et de Saint-Jean, les gens de ces endroits ne tentent pas trop de s’aventurer ailleurs.»

Mme Bérubé-Gagné reconnaît qu’il y a toujours des gens qui voyagent vers le Nord pour profiter des attractions disponibles. Selon elle, il existe également une certaine ambivalence au sein de la population par rapport à l’accueil de gens provenant des zones plus affectées par la COVID-19.

«On a des gens, mais on est encore loin de nos chiffres de 2019. On espère que les touristes vont venir, mais on comprend la réticence de certains, autant dans nos régions qu’à l’extérieur de celles-ci.»

Au début de l’année 2021, le Nord-Ouest a vu sa saison touristique hivernale être écourtée en raison des éclosions de COVID-19 et des périodes de confinement. Joanne Bérubé-Gagné souhaite un meilleur dénouement cette année.

De son côté, le directeur du développement touristique de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, Yannick Mainville, soutient que des efforts de promotion ont été réalisés pour essayer d’attirer des touristes malgré la pandémie.

«On sait que l’on peut être à l’extérieur et faire des sports comme la motoneige, la raquette et le ski de fond. C’est sûr que l’on encourage les gens à bouger et à faire des activités.»

«Je crois que la majorité des gens suivent les règles et je ne crois pas que les grosses éclosions des derniers mois sont nécessairement liées à des activités touristiques. Il faut faire attention, mais on peut quand même recevoir des gens ici et là pour continuer nos efforts de promotion et faire rouler notre économie dans une période comme le mois de janvier qui est assez tranquille. On parle même de tourisme régional.»

Même si l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne ne pilote pas de grosses campagnes de promotion dans les régions du Sud, il existe une certaine forme de publicité avec les partenaires de la campagne de motoneige de l’Odyssée du Nord et ceux de Tourisme NB.

«On verra ce que ça va donner. Les règles de la Santé publique changent souvent, mais on continue nos efforts pour que les gens gardent la Péninsule en tête dans leurs plans de vacances.»