Beaucoup de pluie et neige attendues au Nouveau-Brunswick

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick doivent s’attendre à de bonnes quantités de pluie ou même à de la neige abondante selon Environnement Canada qui a émis plusieurs bulletins spéciaux et avertissements au cours de la journée de mercredi.

De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 20 cm est ainsi prévue dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick, soit dans la région Chaleur et la Péninsule acadienne.

Dans les régions plus au sud, Environnement Canada dit s’inquiéter de la possibilité d’importantes quantités de neige, de poudrerie et de vents plus tard cette semaine.

«Il est encore trop tôt pour fournir des renseignements exacts à ce sujet, étant donné que toute faible déviation de la trajectoire de la tempête aura une incidence sur l’accumulation de neige. De plus, des vents forts et de la poudrerie accompagneront probablement ce système», a indiqué l’agence fédérale par voie de communiqué.

Toute cette neige pourrait s’étendre jusqu’à dimanche prochain dans certaines régions, selon les plus récentes prévisions émises par Environnement Canada, en attendant une vague de grand froid qui est prévue partout en province dimanche prochain.