COVID-19: le nombre de cas actifs désormais inutile

La médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, admet l’impossibilité de connaître le nombre exact de cas de COVID-19 actifs au Nouveau-Brunswick. Elle indique que les statistiques à suivre désormais sont le nombre d’hospitalisations et de travailleurs de la santé en arrêt.

À compter du samedi, le ministère de la Santé indiquera les résultats positifs aux tests PCR uniquement sur son tableau de bord en ligne et les exclura de communiqués de presse.

«Nous savons que les résultats positifs confirmés par un test PCR que nous signalerons ne reflètent pas fidèlement la gravité de la situation», a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

Le nombre de cas de COVID-19 actifs peut fluctuer en fonction du nombre de tests. La Santé publique peut donc le sous-estimer, soit parce que des malades sont incapables d’effectuer un dépistage puis de déclarer leur état de santé, soit parce qu’ils évitent de le faire.

Or le gouvernement du Nouveau-Brunswick commence à réserver les tests PCR aux personnes qui présentent un risque accru d’être hospitalisées en raison de la COVID-19: les gens de 50 ans et plus, les enfants de moins de deux ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes et les voyageurs.

La province réserve d’autre part les tests de dépistage rapide aux personnes qui souffrent de symptômes de la COVID-19. Elle en prive donc les porteurs asymptomatiques.

Le variant Omicron pourrait cependant provoquer des symptômes de la COVID-19 moins évidents à repérer, car il se montrerait moins virulent que ses prédécesseurs. En même temps, le nouveau variant est beaucoup plus contagieux.

«Un virus moins virulent, mais plus transmissible pose des problèmes, notamment une transmission alimentée par des personnes asymptomatiques, et la difficulté à distinguer ce virus d’autres pathogènes comme le rhume, par exemple», a déclaré Jacob Lemieux, chercheur en maladies infectieuses à l’École de médecine de Harvard, dans Québec Science.

Les Néo-Brunswickois qui obtiendront un résultat positif à un test rapide devront de surcroît le signaler eux-mêmes en ligne, à partir de la semaine prochaine.

«Dans une population vaccinée, le lien entre les cas et les hospitalisations a été rompu», ont conclu deux professeures de médecine américaine, Monica Gandhi et Jeanne Noble, dans le magazine Time.

La Dre Russell semble néanmoins faire confiance à des projections et à des modélisations à partir du nombre de cas connus à présent.

«On sait que le nombre de cas actifs de COVID-19 va doubler chaque couple de jours, tous les sept jours si on est chanceux, et qu’environ 1% de la population positive sera hospitalisée», affirme-t-elle.

La médecin-hygiéniste en chef ajoute qu’entre 30% et 50% des travailleurs en santé auront un arrêt de travail, soit parce qu’ils auront la COVID-19, soit parce qu’ils devront s’isoler.

Elle évite cependant de déterminer le nombre critique d’hospitalisations pour le système de santé néo-brunswickois.

«C’est très difficile à dire, car ça dépend du nombre de travailleurs en santé qui seront touchés par la COVID-19», précise-t-elle en expliquant que des lits d’hôpital disponibles sont inutiles sans soignants.

Mme Russell souligne que la Santé publique traverse une période de transition avec l’arrivée du nouveau variant Omicron.

Arrêt du signalement des lieux publics exposés

La Santé publique du Nouveau-Brunswick cesse de signaler les expositions à la COVID-19 dans les lieux publics, car le nombre exact de personnes infectées par le coronavirus devient impossible à connaître dans la province.

«Le variant Omicron est si contagieux que les gens doivent partir du principe que le virus est présent partout et qu’ils courent un risque élevé de contracter la COVID-19 à tout moment», a affirmé la Dre Jennifer Russell.