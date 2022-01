Doses de rappel: les 30 ans et plus à la fin janvier, les 18 ans et plus en février

Les troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 seront disponibles aux personnes de 30 ans et plus à la fin janvier, et à celles de 18 ans et plus en février, selon le gouvernement provincial.

La ministre de la Santé avait déjà affirmé en décembre que la vaccination serait étendue au public de 40 ans et plus en janvier.

Le site web du gouvernement provincial précise maintenant que cela sera à la mi-janvier pour les 40 ans et plus, et que les autres groupes d’âge pourront recevoir une dose de rappel au cours des deux prochains mois, pourvu que cinq mois se soient alors écoulés depuis leur deuxième dose.

Alors que la distribution de vaccins s’était ralentie pendant les Fêtes, elle a maintenant repris de plus belle pendant que le variant Omicron se répand à une vitesse fulgurante à travers la province.

Depuis le 24 décembre, 4,1% de la population admissible à la vaccination a reçu une troisième dose du vaccin, qui est pour l’instant réservée aux personnes de 50 ans et plus et à certains groupes à risque, dont les personnes immunodéprimées.

Cela représente près de 31 000 personnes. Selon le gouvernement provincial, 4785 personnes de plus ont reçu leur dose de rappel mercredi.

Des cliniques organisées par les réseaux de santé auront lieu à travers la province au cours des prochaines semaines.

Dans les pharmacies, la distribution de troisièmes doses bat son plein, selon Dennis Abud, de la pharmacie Jean Coutu à Dieppe.

«Pour les doses de rappel, la demande a été incroyable. Les gens cherchent des vaccins», dit le pharmacien.

Il compare l’engouement actuel pour les doses de rappel à celui qui avait suivi l’arrivée des premiers vaccins au N.-B.

Il affirme aussi que très peu de gens annulent leur rendez-vous par les temps qui courent.

Certaines personnes doivent toutefois le faire puisqu’elles sont déjà atteintes du virus et qu’elles ne peuvent donc pas se présenter dans une pharmacie.

«(Mardi), on a eu cinq personnes qui nous ont dit qu’elles ne pouvaient pas venir parce qu’elles avaient la COVID-19.»

Il assure cependant que ces places libres ont rapidement été comblées.

Sa pharmacie parvient habituellement à vacciner de 60 à 100 personnes par jour de clinique, et il affirme qu’il aura probablement vacciné environ 400 personnes d’ici la fin de cette semaine.

Selon lui, les pharmacies de la province représentent environ 40% à 50% de la campagne de vaccination, alors que les cliniques des réseaux de santé s’occupent du reste.

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans est nettement moins en demande dans les pharmacies, selon lui, mais il soupçonne que ces familles ont simplement opté pour les cliniques des réseaux.

Dennis Abud affirme aussi que les pharmacies offriront les deuxièmes doses du vaccin pour enfants en février.

Pour l’instant, son équipe a pu échapper au virus, et aucune clinique de vaccination n’a dû être reportée en raison d’une infection chez les employés.

«Jusqu’à maintenant, on a été chanceux, il n’y a personne qui l’a eu, mais c’est sûr que ça nous inquiète. Annuler une journée, c’est beaucoup de travail», dit-il.