Le gouvernement provincial a du pain sur la planche en 2022. Voici quelques-uns des dossiers qui devront être réglés dans l’arène politique cette année.

Le début de la réforme municipale

Le plan de réforme de la gouvernance locale publié par le gouvernement en 2021 propose énormément de changements aux structures des communautés et au modèle de gouvernance régionale.

Le livre blanc a jeté les bases de la réforme, mais une bonne part du travail sera réalisée au cours de cette année, y compris la restructuration des communautés et la désignation officielle des nouvelles entités municipales et des districts ruraux. Ces changements seront officialisés le premier janvier 2023.

L’élection de nouveaux maires et conseillers se tiendra en novembre 2022.

La première partie des ajustements de l’impôt foncier et du modèle de péréquation communautaire sera aussi élaborée cette année.

La mise en place du réseau de soins primaires

L’accès aux fournisseurs de soins de santé primaires est la pierre angulaire du plan de stabilisation des soins de santé de la ministre Dorothy Shephard.

Le gouvernement vise à mettre en place un nouveau réseau de soins pour permettre à des gens qui figurent sur la liste d’attente Accès Patient NB d’avoir accès à un fournisseur de soins primaires dans un délai raisonnable.

Ils pourront recevoir des soins d’un médecin de famille ou d’une infirmière praticienne en s’inscrivant au réseau, et certains rendez-vous seront offerts en ligne.

Cette liste de patients en attente d’un médecin de famille sera complètement éliminée d’ici le deuxième trimestre de 2022, selon ce que prévoit le gouvernement.

Le réseau de soins primaires sera étendu à d’autres types de soins de santé d’ici le troisième trimestre, y compris des soins de santé mentale et des pharmacies.

La révision de la Loi sur les langues officielles

On ignore toujours ce que le gouvernement a l’intention de faire dans le dossier de la Loi sur les langues officielles.

Le rapport de la révision a été remis au gouvernement en décembre, et contient plusieurs changements. Les commissaires, la juge Yvette Finn et M. John McLaughlin, y recommandent notamment la création d’un ministère et d’un comité permanent de l’Assemblée législative sur les Langues officielles.

Mais le premier ministre Blaine Higgs a affirmé qu’il préférait attendre la publication d’un deuxième rapport avant de se prononcer sur cet enjeu.

Il s’agit du rapport des commissaires sur l’apprentissage du français chez les écoliers anglophones, qui devrait être publié ce mois-ci.

Selon Blaine Higgs, trop peu d’écoliers anglophones sont bilingues lorsqu’ils sont diplômés, et il a l’intention de s’attaquer à cet enjeu en 2022.

Le redécoupage des circonscriptions électorales

Le gouvernement doit entamer la révision des circonscriptions électorales provinciales cette année afin de les modifier en fonction des changements démographiques.

Ce redécoupage a lieu une fois par décennie.

Il y a deux ans, le premier ministre Blaine Higgs a jonglé avec l’idée de réduire le nombre de députés au Nouveau-Brunswick lors d’une entrevue avec un quotidien anglophone.

Dans un entretien avec l’Acadie Nouvelle le mois dernier, M. Higgs a toutefois affirmé qu’il n’avait pas d’idée préconçue sur la nature de ce redécoupage, et n’a pas voulu s’avancer davantage sur le sujet.