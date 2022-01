Campbellton s’apprête à rayer une «tache» de son centre-ville

La Ville de Campbellton désire rayer du coeur de son centre-ville un bâtiment d’envergure et inoccupé depuis plusieurs années.

«C’est vraiment une tache pour notre centre-ville. C’est loin d’être invitant.»

Le maire de Campbellton ne mâche pas ses mots à l’endroit de l’immeuble situé au 148 rue Water, immeuble qui abritait autrefois des logements ainsi qu’une mercerie. Aujourd’hui, les lieux ne sont plus occupés que par quelques oiseaux… et encore, même eux semblent flairer un danger imminent.

«Il n’y a plus de fenêtre par endroit. Nos pompiers ont même dû intervenir en décembre parce que des morceaux du toit menaçaient de tomber sur le trottoir en raison de forts vents. Si un incendie venait à s’y déclarer, c’est plusieurs bâtiments qui risquent d’y passer tellement ils sont rapprochés les uns sur les autres. Bref, dans son état actuel, la bâtisse est un véritable danger», estime le maire.

À défaut d’une remise à neuf d’urgence de la part du propriétaire, le conseil municipal souhaite voir la structure être mise à terre. À preuve, il a récemment entrepris des démarches en vertu de la réglementation sur les lieux dangereux et inesthétiques.

«C’est un processus qui prend un certain temps, car il faut contacter le propriétaire afin de lui permettre de contester la décision, puis aller en appel d’offres et tout. Mais j’aimerais quand même que ça procède vite dans ce dossier, si possible démolir dès ce printemps», indique le maire.

Selon l’élu, le conseil a quelques autres bâtisses du genre dans sa mire dans le centre-ville. En fait, lui et son conseil comptent bien s’attaquer sérieusement à cette problématique.

«L’une de nos priorités est de revitaliser notre centre-ville et on ne peut pas avoir de bâtiments du genre, délabrés et laissés à l’abandon. En ce moment, il y a des endroits – dont cet immeuble précisément – qui nuisent à la sécurité des citoyens, mais aussi l’image de la Ville. On préférerait de loin ne plus les avoir dans le portrait. Ça pourrait au moins donner une chance à d’autres commerces de venir s’installer», croit-il.