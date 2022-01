Des scientifiques tentent de cartographier le patrimoine génétique des Acadiens du N.-B.

Une équipe de chercheurs du Réseau de santé Vitalité travaillent depuis quelques mois à brosser un portrait de l’identité génétique des populations acadiennes francophones de la province.

Au cours des dernières semaines, le Réseau de santé Vitalité a lancé des invitations aux citoyens des régions Madawaska et Restigouche à prendre part à une vaste étude portant sur la génétique et la mutation.

Il s’agit d’un projet-pilote initié par la Dre Ben Amor, généticienne du Réseau de santé Vitalité. À son arrivée au réseau, celle-ci trouvait en effet qu’il existait peu de données génétiques relatives à la population néo-brunswickoise, et plus spécifiquement la population acadienne, une tranche pourtant particulièrement intéressante. Cet intérêt provient du fait qu’elle provient d’un petit groupe de colons français.

En se penchant ainsi sur le bagage génétique de cette tranche précise de la population, les chercheurs désirent valider certaines hypothèses, dont la possibilité que le peuple acadien ait subi des enrichissements génétiques au fil des siècles. Ces enrichissements pourraient notamment favoriser le développement de certains types de maladies.

«On est en présence de ce que l’on appelle un effet entonnoir, ce qui signifie que les Acadiens francophones de la province sont possiblement plus à risque pour développer des enrichissements dans certaines variations génétiques», explique le Dr Éric Allain, spécialiste clinique qui codirige l’étude.

«La diversité est importante pour éviter les maladies génétiques. Ainsi, les probabilités de développer de telles maladies sont plus fréquentes lorsque la diversité est moins grande. On veut donc vérifier s’il y a des variants plus fréquents ici que dans d’autres populations», souligne pour sa part le Dr Philippe-Pierre Robichaud, également membre de l’équipe qui mène le projet.

Améliorer le dépistage

Selon les chercheurs, les données recueillies pourraient servir à bonifier le système de santé provincial et à améliorer le programme de dépistage génétique du Nouveau-Brunswick.

De telles études génétiques sont courantes. Au Québec par exemple, plusieurs études du genre ont permis de bien caractériser le génome des individus. Certaines ont donné lieu à des découvertes intéressantes. Ainsi au Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui est également issue d’une population fondatrice limitée, on a trouvé certaines maladies typiques, dont l’ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay.

Dans le cas présent, bien qu’ayant quelques pistes de maladies auxquelles les Acadiens pourraient être génétiquement prédisposés, les chercheurs vont à la pêche.

«Le génome des Acadiens n’a jamais vraiment fait l’objet d’une étude, alors on plonge un peu dans l’inconnu. En approfondissant notre connaissance du génome, on pourra peut-être déterminer, par exemple, si certains couples courent plus de risque d’avoir des enfants avec des problèmes génétiques. Il serait ainsi envisageable de créer des tests de préconception afin de déterminer le risque génétique pour les couples désireux d’avoir des enfants», estime le Dr Allain.

Candidats recherchés

Ce que l’on recherche précisément en termes de participants, ce sont une soixantaine d’adultes – hommes et femmes – dont au moins deux des grands-parents sont originaires de la région ciblée (dans ce cas-ci le Restigouche et le Madawaska). Le participant ne doit pas obligatoirement demeurer l’une de ces régions, pourvu que deux de ses grands-parents y soient originaires.

La cueillette d’informations est pour sa part fort simple. Pas de prise de sang ou de visite à l’hôpital. Une trousse comprenant un écouvillon et un bref sondage est envoyée par la poste. Une fois le prélèvement de salive effectué, le tout est retourné par courrier. Le sondage demeure anonyme, mais les participants peuvent demander un rapport de leur étude génétique. Ceux chez qui une mutation génétique quelconque sera décelée pourront recevoir une évaluation plus complète et les membres de leur famille pourront également subir le test de dépistage si désiré.

La suite

Bien qu’on demande aujourd’hui aux gens du Madawaska et du Restigouche de se prêter à l’étude, celle-ci est déjà bien entamée. En fait, les chercheurs en sont rendus à leur troisième échantillonnage. Les régions du Sud-Est (zone 1) et de la Péninsule acadienne (zone 6) ont déjà été traitées. Certains résultats préliminaires ont même déjà été présentés en congrès. Un article brossant les résultats dans le Sud-Est a même été soumis pour publication dans un journal scientifique.

«Actuellement, il s’agit d’un projet pilote. On a donc visé petit, avec une soixantaine de participants par zone sanitaire du Réseau Vitalité. Mais c’est certain qu’on aimerait poursuivre le projet par la suite afin d’obtenir une meilleure caractérisation du génome», souligne le Dr Allain.

Pour l’instant, l’étude ne cible que les populations acadiennes francophones de la province. Il ne serait pas impossible de l’étendre à d’autres zones de la province afin, entre autres, de toucher les anglophones de souche acadienne.

«Ça pourrait certainement être des individus d’intérêt pour l’étude», note le Dr Robichaud.

Les personnes intéressées à prendre part à l’étude peuvent écrire au Angela.Bastarache@vitalitenb.ca