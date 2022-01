Élan de générosité envers une famille de Tracadie

Noël est maintenant derrière nous, mais l’esprit du partage demeure présent dans la Péninsule, alors que des citoyens se mobilisent pour rénover la maison d’une famille de Tracadie, frappée par des coups de malchance au cours des dernières années.

Dans la région, Gaston Doiron est reconnu comme étant un bénévole actif. À la fin de 2018, il a réussi à mobiliser un grand nombre de bénévoles et de donateurs pour rénover la maison de Rosemande et Aldoria Landry, de Brantville.

Il y a quelques semaines, au petit matin, Gaston Doiron s’est mis à réfléchir à l’histoire de Hervé et Florence Benoît, de la région de Tracadie. Leur fille Mélanie est décédée d’un cancer il y a un peu plus de deux ans et ils ont la garde de leurs petits-enfants.

C’est à ce moment qu’il a décidé qu’il souhaitait entreprendre un deuxième projet d’envergure. M. Doiron a du mal à l’expliquer, mais il estime que c’est une force plus grande que nature qui l’a poussé à agir.

«C’est “Lui” qui a décidé que j’allais mettre le projet sur la go», raconte-t-il.

Après avoir reçu l’aval de la famille, il publie un message sur sa page Facebook personnelle, où il compte plus de 1300 amis. La réaction a été instantanée.

«J’ai mis le message en début de semaine et j’ai déjà deux feuilles bien pleines d’engagements. J’ai reçu des dons en argent pour le projet. J’ai une liste de personnes qui vont faire ci et ça. Une entreprise, qui ne veut pas être nommée, a accepté de fabriquer de nouvelles armoires, une femme a proposé d’acheter une hotte pour la cuisine, j’ai du plancher flottant, un ensemble une table et des chaises de cuisine et ça continue», dit M. Doiron.

Un entrepreneur en construction, Joël L’Ecuyer, a aussi accepté de se charger de la logistique du projet.

«Le projet est en train de prendre forme, tranquillement pas vite. On est allé visiter la maison. Elle a besoin de beaucoup d’amour et on va la lui en donner. J’appelle ça le projet Donner au suivant acadien, deuxième édition.»

Si tout se déroule comme prévu, les travaux pourraient commencer au début de la semaine prochaine et s’achever à la fin janvier.

M. Doiron dit avoir été grandement touché par l’histoire des Benoît.

«Ils ont vraiment tout donné pour essayer de sauver leur fille, qui est décédée d’un cancer il y a quelques années à 33 ans. Pendant ce temps, ils ont couru les hôpitaux à Bathurst, à Moncton, à Saint-Jean, à Québec, à Montréal… Ils ont maintenant la garde de ses deux enfants.»

Par ailleurs, l’instigateur du projet n’est pas surpris de la réaction du public.

«Les gens de la Péninsule acadienne, quand tu leur donnes l’occasion d’être généreux, ils vont être plus que généreux!»

De son côté, la famille se dit très touchée par la générosité de la communauté. «Ça fait du bien de voir que des gens veulent nous aider», dit Florence Benoît.