Méthamphétamine: la plus importante saisie de l’histoire du N.-B.

La GRC a saisi près de 20 kilogrammes (44 livres) de ce qu’elle croit être de la méthamphétamine en cristaux dans le cadre de ce qui pourrait être la plus importante saisie de cette drogue de l’histoire de la province.

L’enquête a été ouverte en novembre 2021. Le 5 janvier, vers 10h15, la police a exécuté un mandat de perquisition à divers endroits à Moncton et à Pine Glen.

En plus de l’importante quantité de ce qu’elle croit être de la méthamphétamine en cristaux, la police a saisi des comprimés de méthamphétamine et d’hydromorphone, entre autres, ainsi qu’une importante somme d’argent en devises canadiennes, deux armes prohibées et des objets associés au trafic de drogues.

«Nous croyons qu’il s’agit de la saisie de méthamphétamine en cristaux la plus importante de l’histoire de la province», a déclaré le sergent d’état-major Jeff Johnston du Groupe de réduction de la criminalité du Nouveau-Brunswick.

«Il s’agit d’importantes quantités d’une drogue dangereuse qui ne circulent plus et qui se trouvent maintenant hors de la portée des citoyens vulnérables de la province.»

Trois personnes ont été arrêtées sur les lieux. Courtney Kenny, 24 ans, de Moncton, a comparu par téléphone en cour provinciale à Moncton, le 5 janvier, où elle a été accusée de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Elle demeure en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 7 janvier. Une femme de 41 ans et un homme de 37 ans ont été libérés sous conditions. Ils doivent comparaître le 22 mars.

L’enquête a été menée par le Groupe de réduction de la criminalité de la province, qui comprend des policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick et du Service de police de Fredericton. Des membres du Groupe de réduction de la criminalité de Codiac ainsi que du Service régional de Codiac et de la Section des chiens policiers de la GRC ont collaboré aux perquisitions.