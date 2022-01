COVID-19: 840 nouveaux cas, six nouvelles hospitalisations

Le Nouveau-Brunswick rapporte vendredi 840 nouveaux cas de COVID-19 détectés par tests PCR de même qu’un décès.

La Santé publique de la province a signalé que 17 personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et que 52 autres personnes sont à l’hôpital, ce qui porte à 69 le nombre total de personnes hospitalisées (six de plus que jeudi). Onze personnes sont sous respirateur artificiel.

Parmi les personnes hospitalisées, 50 sont âgées de plus de 60 ans. Quatorze personnes sont sous respirateur artificiel. Deux personnes âgées de 19 ans ou moins sont présentement hospitalisées.

Une personne âgée de 90 ans et plus dans la zone 1 (région de Moncton) est décédée des suites de la COVID-19.

La province élargira la semaine prochaine l’accès aux doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 aux résidants de 18 ans et plus, au moment où le système de santé se prépare à faire face à une pression sans précédent, a déclaré vendredi la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Les résidants de 18 ans et plus de la province pourront prendre rendez-vous à partir de lundi tant que cinq mois se seront écoulés depuis leur deuxième dose, a précisé Mme Shephard, ajoutant que la décision d’étendre l’admissibilité est une étape importante vers la protection des Néo-Brunswickois contre le variant Omicron du coronavirus.

« Dans les semaines à venir, il est probable que le système de santé sera mis à l’épreuve comme jamais auparavant, a-t-elle déclaré aux journalistes. Nous nous attendons à ce que les cas et les hospitalisations continuent d’augmenter. De plus en plus de travailleurs de la santé seront absents en raison de la COVID-19 et des réductions de services auront lieu. »

Les réseaux de santé Horizon et Vitalité travaillent à créer un plan pour soutenir le système de santé au cours des prochaines semaines, a-t-elle déclaré. Mme Shephard a indiqué que 347 membres du personnel de la santé étaient en arrêt de travail après avoir été déclarés positifs à la COVID-19 et que 198 autres présentaient des symptômes et s’isolaient à la maison.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré que 83 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu deux doses de vaccin COVID-19, mais que seulement 40% ont reçu des rappels.

Le réseau de santé Vitalité a indiqué jeudi que la moitié de ses 10 hôpitaux ont un taux d’occupation de plus de 100%. Le réseau de santé Horizon a publié ses statistiques vendredi, indiquant que seul l’hôpital régional de Miramichi fonctionnait en surcapacité, à 101 %. Les autres hôpitaux de ce réseau avaient des taux de capacité compris entre 90 et 97%.

Les hôpitaux de la province sont au niveau d’alerte rouge depuis le 31 décembre, en vertu duquel les procédures médicales non urgentes sont reportées et l’accès des visiteurs est restreint.