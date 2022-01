Le Nouveau-Brunswick refuse de serrer la vis aux non-vaccinés

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick choisit encore la pédagogie pour encourager les personnes non vaccinées contre la COVID-19 à se faire immuniser. Il évite de leur imposer de nouvelles restrictions pour l’instant.

«Nous maintenons que l’encouragement à se faire vacciner en montrant les avantages des vaccins sera le chemin sur lequel nous resterons dans un futur proche, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Je ne peux pas dire ce qui arrivera après. Mais personne au Canada ne pense à l’obligation [de la vaccination].»

Ce n’est plus tout à fait vrai. Vendredi, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a affirmé qu’il faudra réfléchir à la vaccination obligatoire.

Le ministre Duclos croit que le sujet devra bientôt faire partie de la réflexion, voire d’une décision envisagée par les provinces.

Au cours d’une rencontre avec la presse, le ministre a dit s’exprimer ainsi à titre personnel. Il a rappelé que la décision revenait de toute façon aux provinces et aux territoires, et non au gouvernement fédéral.

N’empêche, selon lui, que les provinces devront bientôt commencer à y réfléchir ou même à prendre la décision, bien qu’on n’en soit pas encore rendu là.

Pour étayer sa pensée sur la vaccination obligatoire, il cite la fragilité extrême des réseaux de la santé dans les provinces.

«On voit à quel point notre système de santé souffre; les travailleurs de la santé souffrent. On veut sortir de ça. Et la seule façon de se sortir de ça, c’est de procéder à la vaccination», a lancé le ministre fédéral de la Santé.

«Les tests rapides, les masques, la distanciation physique, les tests PCR; tout ça, c’est très bien. Ce sont des éléments de notre boîte à outils qui sont importants. Mais la façon de sortir de cette crise de façon définitive, c’est la vaccination», a plaidé le ministre Duclos.

Il n’a toutefois pas voulu blâmer les provinces ou une province en particulier pour les décisions prises à ce jour, soulignant qu’elles ont une grave crise à gérer, dans un contexte où les ressources humaines se font rares en santé.

De la parole aux actes

En Europe, les élus ont décidé de passer de la parole aux actes. Le gouvernement italien a décidé le 5 janvier d’imposer la vaccination contre la COVID-19 à toutes les personnes de plus de 50 ans, de février à juin. Il donnera des amendes d’au moins 100€ (144 $CAD) aux contrevenants et pourra les priver de salaire, selon le Courrier international.

L’Autriche a pris une décision similaire dès novembre et l’Allemagne a annoncé son intention de suivre cette voie le mois suivant, d’après Radio-Canada. L’exécutif français cherche de son côté à imposer de nombreuses restrictions aux personnes non vaccinées contre la COVID-19.

L’exemple québécois

C’est l’option choisie par le Québec depuis le 6 janvier. Le gouvernement de la province a décidé de limiter l’accès aux magasins d’alcool et de cannabis à ceux qui disposent d’un passeport vaccinal. Il étendra ensuite cette mesure à d’autres commerces non essentiels, comme ceux qui offrent des services corporels (les coiffeurs par exemple).

Le lendemain, le gouvernement de la Belle Province s’est félicité du nombre de prises de rendez-vous pour une première dose de vaccin contre la COVID-19, en forte augmentation cette semaine.

«Ça ne fait pas partie de notre plan», a juste commenté Mme Shephard pour le Nouveau-Brunswick, où les non-vaccinés sont interdits dans quelques endroits publics, tels les restaurants et les cinémas.

Le chef de l’opposition par intérim du Parti libéral, Roger Melanson, a affirmé que le gouvernement doit élargir ses restrictions aux magasins d’alcool et de cannabis, comme au Québec, mais aussi à d’autres services gouvernementaux comme Service NB.

«Tous les efforts doivent être déployés pour que les Néo-Brunswickois admissibles soient entièrement vaccinés avec trois doses afin de se protéger, de protéger les autres et notre système de santé», a-t-il écrit sur Twitter.

Dans la province, 10% de la population admissible n’a pas reçu sa première dose de vaccin contre la COVID-19 et 17% de la population admissible n’a pas reçu sa seconde dose. En revanche, les nombres de premières et secondes doses injectées ont augmenté respectivement de 16% et 30% depuis le mois d’août.

Au début de la conférence de presse vendredi, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, a énuméré des chiffres qui démontrent que ce sont surtout des non-vaccinés qui sont hospitalisés et qui se retrouvent aux soins intensifs en raison de la COVID-19.

«Dans les prochaines semaines, il est probable que le système de soins sera testé comme jamais auparavant, a prévenu Mme Shephard. Nous nous attendons à ce que les cas et les hospitalisations continuent à augmenter. Davantage de travailleurs de la santé seront en arrêt à cause de la COVID-19 et il y aura des réductions de services.»

La ministre croit néanmoins que les Néo-Brunswickois deviendront capables de vivre avec le nouveau coronavirus.

– Avec des extraits de la Presse Canadienne.