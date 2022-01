Jusqu’à 40 cm de neige attendus dans le Sud-Est

Les résidants du sud de la province ont été épargnés depuis le début de l’hiver, mais ils devront sortir les pelles et les souffleuses à neige alors qu’une tempête se dirige sur la région.

Environnement Canada prévoit des accumulations de neige de 20 cm à 30 cm, mais jusqu’à 40 cm sur les parties les plus au sud-est, avec des rafales entre 60 et 80 km/h.

La neige parfois forte commencera à tomber sur la région cet après-midi. Des vents forts du nord se lèveront aussi plus tard et l’effet conjoint des vents et de la nouvelle neige occasionnera une visibilité réduite et du voile blanc dans la poudrerie. Les conditions s’amélioreront tôt samedi.

On prévoit que le niveau de la mer augmentera sur la côte est, de Baie-Sainte-Anne jusqu’à Cap-Pelé.

L’Université de Moncton a annoncé qu’elle fermera son campus de Moncton dès midi vendredi. Cette décision entraîne l’annulation de tous les cours et de toutes les activités en après-midi.

La Ville de Dieppe a suspendu tous ses services non essentiels pour le reste de la journée. L’hôtel de ville et les installations récréatives (Centre aquatique, aréna AJL, UNIplex, pavillon Rotary, anneau de glace, etc.) sont fermés.

On prévoit des accumulations de 10 à 15 cm de neige dans la Péninsule acadienne et dans la région de la Miramichi.

Le campus de Shippagan de l’Université de Moncton sera fermé à partir de 15h.